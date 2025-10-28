Podwójnie składany Samsung! Pokazali, jak będzie wyglądać

Podwójnie składany smartfon Samsunga jest tematem plotek od bardzo dawna. Do tej pory jednak był właśnie wyłącznie tym, ale teraz sytuacja ulega zmianie. Na wydarzeniu towarzyszącemu szczytowi APEC w Korei Południowej producent pokazał publiczności, jak wygląda jego Galaxy Z TriFold. A publiczność podzieliła się tym ze światem, dzięki czemu możemy zobaczyć to także my.

Samsung przełamie monopol firmy Huawei. Jego podwójnie składany smartfon jest coraz bliżej

Aktualnie na rynku dostępne są wyłącznie dwa modele podwójnie składanych smartfonów, a chodzi – rzecz jasna – o pionierski Huawei Mate XT z 2024 roku oraz Huawei Mate XTs, który dołączył do niego we wrześniu 2025 roku. Samsung długo powstrzymuje się przed wypuszczeniem własnej odpowiedzi na urządzenia Chińczyków, ale wygląda na to, że Galaxy Z TriFold jest już tuż za rogiem.

W przeciwieństwie do modeli firmy Huawei, które kształtem przypominają literę S, podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold ma konstrukcję w kształcie litery G. Takie rozwiązanie ma zapewniać lepszą ochronę elastycznego wyświetlacza, ale prawdopodobnie przełoży się także na większą grubość całego urządzenia.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy Z TriFold to wciąż jedna wielka niewiadoma

Niestety, poza paroma zdjęciami i materiałem wideo (dostarczonymi przez koreański serwis Dailian oraz tipstera Ice Universe), nic na temat tego urządzenia nie wiadomo. Żadne szczegóły dotyczące specyfikacji nie zostały ujawnione, wobec czego trudno powiedzieć cokolwiek odnośnie jego możliwości czy próbować odgadnąć sugerowaną cenę.

Samsung Galaxy Z TriFold na szczycie APEC (źródło: Dailian)

Inna sprawa, że premiera poza rynkiem azjatyckim (ze szczególnym uwzględnieniem Korei Południowej, Chin, Tajwanu i Singapuru) stoi pod dużym znakiem zapytania. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie należy spodziewać się jakiejś konkretniejszej prezentacji.

Niemniej na pewno warto czekać, bo podwójnie składane smartfony wydają się wyjątkowo intrygującym i praktycznym rozwiązaniem. W jednym urządzeniu faktycznie otrzymujemy bowiem i smartfon, i tablet. A im więcej producentów zainteresuje się tą koncepcją, tym większa szansa, że doczekamy się jej urzeczywistnienia na Starym Kontynencie.