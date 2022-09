OPPO A77s jeszcze przed premierą. Wyglądem nas nie zaskoczy(ł)

Rynek chińskich smartfonów coraz częściej zostaje poszerzany o urządzenia, które nie różnią się zbytnio od istniejących już modeli. Jednym z nich będzie nadchodzący OPPO A77s, który mocno czerpie od swojego poprzednika i innych konstrukcji tego producenta.

OPPO A77s – specyfikacja jeszcze przed premierą

W czerwcu tego roku chiński producent OPPO przywrócił do życia swoją serię smartfonów A77, wypuszczając model A77 5G – pięć lat po wydaniu jego pierwszej i jedynej wówczas wersji. Teraz OPPO szykuje się do wydania jego odświeżonej wersji z literą „s” w nazwie.

A77s nie został jeszcze co prawda oficjalnie zapowiedziany, ale w sieci pojawiły się już przecieki, wśród których znaleźć możemy też rzekomą specyfikację nadchodzącego smartfona. Jeden z nich prezentuje również wygląd urządzenia, które łudząco przypomina model A57e lub A57s.

Na jego pleckach ma się bowiem znaleźć wyspa na dwa aparaty, która ma charakterystycznie wydzieloną wąską sekcję w kolorze urządzenia, gdzie swoje miejsce znalazła dioda LED. Dodatkowo przednia kamerka do selfie ma być umieszczona we wcięciu w kształcie łezki – identycznie jak w poprzedniku, A77 5G.

Słabszy procesor i niewiele więcej zmian

Przecieki podające dokładną specyfikację nadchodzącego urządzenia od OPPO sugerują, że firma jest leniwa nie tylko w kwestii wyglądu. Okazuje się bowiem, że specyfikacja A77s ma być identyczna jak w jego poprzedniku, poza procesorem i małymi detalami.

Zamiast MediaTeka Dimensity 810 ma trafić do niego Qualcomm Snapdragon 680, który według benchmarków AnTuTu v9 osiąga kilkadziesiąt tysięcy punktów mniej. Ten pierwszy zamontowany w OPPO A57 wykręca około 357908 punktów, natomiast ten drugi zamontowany w OPPO Reno 7 – 283178 punktów.

OPPO A77 5G (fot. OPPO)

Poza tym OPPO A77s ma mieć wbudowane 8 GB pamięci operacyjnej z możliwością wirtualnego rozszerzenia jej do nawet 13 GB. Wychodzi więc na to, że ilość ta powiększy się o 2 GB względem poprzednika (6 GB w OPPO A77 5G). Pamięci wbudowanej ma z kolei być 128 GB, a zatem tyle samo. Akumulator utrzyma pojemność 5000 mAh ze wsparciem ładowania o mocy 33 W SUPERVOOC. Całość zadziała w oparciu o nakładkę ColorOS 12.1.

A co powiecie na „odgrzewany” ekran i aparat?

Dużych niespodzianek nie ma również pod względem aparatów. Ten do selfie zyskał rozdzielczość 8 Mpix i wspierać będzie HDR. Na pleckach z kolei znaleźć ma się aparat główny 50 Mpix ze wsparciem w postaci sensora głębi 2 Mpix. Wychodzi więc na to, że jedynie główna kamera różni się tu od tej w A77 5G – o całe 2 megapiksele.

OPPO A57s (źródło: OPPO)

Niestety (albo i stety?) żadnych zmian nie doczeka się wyświetlacz. Ma być to ponownie ekran o przekątnej 6,56 cala, z matrycą LCD i rozdzielczością HD+. Dodatkowo wspiera on odświeżanie o częstotliwości 90 Hz.

Na boku urządzenia znajdziemy przycisk ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych, zaś sama obudowa opisana zostanie certyfikatem IP54 zapewniającym o względnej odporności na pył i zachlapania. Smartfon dostępny ma być w dwóch wariantach kolorystycznych: Sky Blue oraz Starry Night.

Cena i dostępność

Niestety przecieki nie podają nam kompletnie żadnych informacji na temat dostępności OPPO A77s czy też jego ceny. Podejrzewać można natomiast, że skoro urządzenie to będzie miało słabszy procesor i więcej RAMu, to cena nie będzie znacząco różnić się od poprzednika.

OPPO A77 5G nabyć można w sieci Orange za 1151,76 złotych. Jeśli więc jego odświeżona wersja trafi do naszego kraju, czego nikt nie może zagwarantować, to raczej powinien mieć podobną cenę. Czy jest to jednak urządzenie warte takiej kwoty?