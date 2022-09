Debiut Huawei Mate 50 Pro! Czy mamy do czynienia z królem wydajności?

Huawei świętuje 10 urodziny serii Mate, i to w wyjątkowy sposób. Chińczycy ujawnili swój najpotężniejszy smartfon, Huawei Mate 50 Pro. Czy aparat rodem z lustrzanki i topowe parametry wystarczą, by zdobyć serca klientów w segmencie flagowców?

Prawie jak Alfa, nie jak Romeo

Aparat to zdecydowanie coś, co może przyciągnąć do Huawei Mate 50 Pro nawet najbardziej wymagających fanów fotografii. XMAGE to obiektyw, który został wyposażony w 10-stopniową, fizyczną regulację przysłony. Takie rozwiązanie umożliwia profesjonalne dostosowanie rozmycia i głębi pola, ale również znacząco poprawia jakość zdjęć wykonywanych automatycznie. Podobnie jak seria Huawei nova 10, i ta matryca ma wbudowane czujniki RYYB, będąc wyposażona w 50 Mpix i przysłonę o jasności f/1.4.

Dzięki wbudowanym algorytmom, smartfon wykona perfekcyjne zdjęcia portretowe z wykorzystaniem efektu bokeh. Główny obiektyw ma również wbudowany tryb makro, który przy domkniętej przysłonie uwalnia pełnię swoich możliwości. Takie domknięcie może być też przydatne, gdy chcemy wykonać ostrą fotografie grupową. Co ważne, głównemu aparatowi akompaniuje ten ultraszerokokątny – z kątem widzenia 120° i rozdzielczością 13 Mpix.

Huawei Mate 50 Pro to jednak aż cztery aparaty na pokładzie. Wspomniałem już o dwóch – pozostałe to teleobiektyw z matrycą 64 Mpix i hybrydowym zbliżeniem 200 x oraz przedni aparat 13 Mpix, idealny do autoportretów. Trudno mi w pierwszej chwili wyobrazić sobie smartfon innej marki, z którym Huawei Mate 50 Pro mogłoby się uczciwie pobić o fotograficzną koronę. Może Sony Xperia Pro-I?

Specyfikacja Huawei Mate 50 Pro

Podobnie jak w przypadku serii nova 10, Mate 50 Pro zaoferuje zakrzywiony ekran OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Oprócz tego, przekątna ekranu wyniesie 6,78 cali, także ze wsparciem dla 1,04 miliarda barw w palecie P3. Potem dość standardowo, przynajmniej jak na nowego flagowca. Procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G (niestety!), 8 GB RAM oraz pamięć wewnętrzna – 256 GB w wersji srebrnej i czarnej, a 512 GB w wydaniu z pomarańczową, wegańską skórą.

Bateria to również solidny wątek – 4700 mAh oraz dwie opcje ładowania. 66 W przewodowo oraz 50 W bezprzewodowo. Co ważne, ładowarka Huawei SuperCharge będzie dołączona do zestawu. Producent tutaj się chwali, że nawet gdy wskaźnik baterii spadnie do 1%, tryb oszczędzania pozwoli na trzy godziny czuwania lub 12 minut rozmowy telefonicznej. Wystarczająco długo, by poprosić kogoś o pomoc!

Mate 50 Pro to również premiera nakładki EMUI 13. Wraz z nią kilka nowości – graczom spodoba się SuperRender, opcja zmniejszająca zużycie baterii oraz produkcję ciepła w trakcie intensywnych rozgrywek. SuperHold z kolei zajmie się zachowaniem stanu aplikacji w taki sposób, aby pierwsze uruchomienie i późniejszy powrót odbywały się z błyskawiczną prędkością. Producent chwali się również odświeżonym centrum zarządzania prywatnością, w którym zadbamy o higienę smartfonu oraz najbardziej wrażliwe dane użytkownika.

źródło: Huawei

Dostępność Huawei Mate 50 Pro w Polsce

Flagowy produkt to flagowa cena. Za Huawei Mate 50 Pro w kolorach srebrnym i czarnym, z wbudowanym 256 GB wewnętrznej pamięci, zapłacimy 5999 złotych. Wariant z 512 GB na pokładzie oraz pomarańczową skórą wegańską to koszt 6499 złotych. Sprzedaż regularna ruszy już 31 października 2022 roku, więc jest jeszcze chwila na zebranie oszczędności.

Czym jednak byłaby premiera bez oferty specjalnej? Ta pojawi się 28 września i będzie dostępna do 30 października 2022 roku. Decydując się na wcześniejsze zamówienie, klienci otrzymają słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 za symboliczną złotówkę, a także przedłużenie gwarancji o dodatkowy rok – przyznam szczerze, to brzmi znacznie lepiej niż słuchawki, choć promuje niezdrowe praktyki zakupowe.

Niezależnie od momentu zakupu, posiadacze Mate 50 Pro otrzymają również 50 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Huawei na okres 3 miesięcy. Smartfon będzie dostępny do zakupu u operatorów sieci Play oraz Plus, a także w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Urządzenie pojawi się też na platformach Allegro, Amazon, w salonie Huawei Experience Store i wreszcie na huawei.pl.