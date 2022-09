Średnia półka cenowa i niemal flagowe parametry. Taki jest nowy Xiaomi

O tym modelu mówiło się już od dłuższego czasu, pojawiały się też nieoficjalne doniesienia dotyczące jego specyfikacji. Teraz jednak Xiaomi Civi 2 został oficjalnie zaprezentowany. Trzeba przyznać, że to urządzenie to naprawdę ciekawa propozycja łącząca podzespoły niemal wyciągnięte z flagowca oraz atrakcyjną cenę. W co producent wyposażył swój nowy smartfon?

Smartfon dla kobiet?

Patrząc na grafiki przedstawiające model Civi 2 nie sposób nie odnieść wrażenia, że jest to smartfon przeznaczony głównie dla kobiet. Świadczyć może o tym również fakt współpracy producenta z Hello Kitty, którego owocem jest wersja „Little White Dress”. Wyróżnia się ona specjalną fakturą na tylnym panelu urządzenia.

Pozostałe kolory w jakich dostępny jest nowy smartfon Xiaomi to czarny, niebieski oraz różowy. Trzeba przyznać, design Civi 2 prezentuje się naprawdę elegancko, szczególnie jeśli chodzi jego białą wersję.

Specyfikacja nowego Xiaomi

Xiaomi Civi 2 został wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,55 cala. Jego rozdzielczość to FHD+ (2400 × 1080 pikseli), a częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz. Z kolei dotyk będzie śledzony z częstotliwością 240 Hz. Wyświetlacz oferuje również jasność szczytową na poziomie 1000 nitów, Dolby Vision, HDR10+, 10-bitową głębię oraz gamę kolorów DCI-P3.

Pod maską smartfona znalazł się Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 – procesor wykonany w 4 nm procesie litograficznym, który rozpędzi się maksymalnie do 2,4 GHz. Chipset jest w tym modelu wpierany przez 8 GB lub 12 GB RAM, w zależności od wersji. Wbudowana pamięć wewnętrzna urządzenia to 128 GB lub 256 GB.

Producent wyposażył urządzenie w akumulator o pojemność 4500 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 67 W. Firma zapewnia, że pozwoli to na naładowanie baterii do pełna już w 40 minut.

Z pozostałych funkcji smartfona, warto podkreślić, że oferuje on również obsługę sieci 5G oraz Wi-Fi 6. W Civi 2 preinstalowany jest system operacyjny Android 12 z nakładką MIUI 13. W urządzeniu nie znajdziemy niestety slotu na karty microSD, nie będzie więc możliwe rozszerzenie wbudowanej pamięci o dodatkowe gigabajty.

Smartfon stworzony do selfie

Aspekt, na który mocno postawił producent, to zdecydowanie aparaty do selfie. Na froncie modelu Civi 2 pojawiły się dwa aparaty, co jest rzadko spotykane w smartfonach.

Oba sensory mają po 32 Mpix i są umieszczone na wyspie podobniej do tej znanej z iPhone 14 Pro, nie zapewnia ona jednak funkcji podobnych do tych, które oferuje Dynamic Island. Producent twierdzi, że to najmocniejszy aparat do selfie dostępny w jego smartfonach.

Jeden z przednich obiektywów pełni rolę “głównego” i jest wyposażony w autofokus. Jego matryca ma rozmiar 1/2,8″, a wartość przysłony wynosi f/2.0. Rozmiar piksela to 1,6 μm (przy użyciu technologii łączenia czterech pikseli w jeden). Z przodu znalazł się też szerokokątny obiektyw, z kątem widzenia 100 stopni.

Producent wyposażył smartfon w cztery diody LED, znajdujące się na górnej krawędzi urządzenia, którymi można doświetlić selfie zimnym, naturalnym lub ciepłym światłem. Aparat do selfie został również wyposażony w wiele specjalnych trybów zapewniających różnorodne funkcje upiększania fotografii i filmów.

Tryby poprawy selfie (źródło: Xiaomi)

Z kolei z tyłu urządzenia znalazł się 50 Mpix sensor Sony IMX766 z przysłoną o wartości f/1.8, pełniący rolę głównego aparatu smartfona. Dodatkowo Civi 2 oferuje jeszcze 20 Mpix aparat szerokokątny Sony IMX376K, o kącie widzenia 115 stopni oraz przysłonie f/2.2. Trzecim sensorem jest 2 Mpix, przeznaczony do zdjęć makro, o przysłonie f/2.4.

Dostępność i cena

Xiaomi Civi 2 został wprowadzony do sprzedaży w Chinach. Pojawiły się informacje, że urządzenie ma szanse zadebiutować globalnie. Nie jest jeszcze jednak wiadomo kiedy, ani pod jaką nazwą może pojawić się na innych rynkach. W oficjalnym sklepie producenta smartfon dostępny jest w dwóch kolorach: niebieskim oraz czarnym. Cena różni się w zależności od wybranej wersji.

Za smartfon z 8 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci trzeba zapłacić 2399 juanów (równowartość ~1650 złotych). Urządzenie z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 2499 juanów (~1720 złotych). Najdroższą wersję swojego nowego produktu producent wycenił na 2799 juanów (~1930 złotych) – za wersję z 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.