Dwa nowe smartfony OPPO – tak podobne do siebie, że trudno wychwycić różnice

OPPO zaprezentowało dwa nowe telefony: A57s i A57e. Są one podobne nie tylko z nazwy, ale także pod względem wyglądu i specyfikacji. Co je zatem różni?

Reklama

OPPO A57s – specyfikacja

Pierwszym z nowego duetu smartfonów od chińskiego producenta jest OPPO A57s. Korzysta on z procesora MediaTek Helio G35 i działa w oparciu o system ColorOS 12.1 bazujący na Androidzie 12. Do wyboru jest wyłącznie opcja z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na system i pliki. Mimo tego OPPO pozwala na wirtualne poszerzenie RAM-u poprzez wykorzystanie pamięci wbudowanej. Dzięki tej funkcji możemy zyskać dodatkowe 4 GB RAM-u, co łącznie daje nam 8 GB. Telefon obsługuje karty microSD o maksymalnej pojemności 1 TB.

Wyświetlacz A57s korzysta z matrycy LCD i oferuje przekątną 6,56 cala oraz rozdzielczość HD+. Ekran chroni szkło Panda Glass. U góry znajdziemy dodatkowo wcięcie w kształcie łezki, w którym umieszczony został aparat przedni o rozdzielczości 8 Mpix.

Na pleckach urządzenia znalazł się aparat złożony z dwóch oczek: głównego z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix i monochromatycznego 2 Mpix. Obie kamery umieszczone zostały na prostokątnej wysepce, a obok nich znalazło się również miejsce na diodę LED.

OPPO A57s wyposażono też w niemałą baterię. Ogniwo to ma bowiem 5000 mAh pojemności i naładujemy je z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Znajdziemy w tym urządzeniu również gniazdo audio jack 3,5 mm oraz ulokowany na boku czytnik linii papilarnych. OPPO stara się także zadbać o fanów dźwięku stereo, montując w nowym urządzeniu takie właśnie głośniki. Telefon zyskał też wsparcie NFC, a producent nadał mu normę szczelności IP54.

Smartfon występować będzie w dwóch wariantach kolorystycznych: Starry Black (czarny) oraz Sky Blue (niebieski). Pojawił się on na chorwackiej stronie producenta, natomiast nie znajdziemy tam żadnej informacji o cenie czy dostępności. Jeśli jednak ma on trafić na rynek jednego z europejskich krajów, to spodziewać możemy się go również w Polsce.

OPPO A57e, czyli prawie identyczny smartfon

Jak wspomniałem wcześniej, A57s i A57e są bardzo do siebie podobne. Okazuje się bowiem, że poza podobną nazwą i wyglądem, również specyfikacja jest mocno zbliżona. A57e to właściwie A57s z nieco gorszym aparatem głównym (13 Mpix zamiast 50 Mpix) oraz bez głośników stereo i NFC. Wersja Bluetooth jest również odrobinę starsza, gdyż w OPPO A57e otrzymujemy 5.2, a w A57s – 5.3.

Poza tym są to praktycznie identyczne urządzenia. W obu z nich otrzymujemy połączenie 4G, taką samą ilość pamięci wbudowanej i RAM oraz ten sam procesor. Wygląd też praktycznie niczym się nie różni, z wyjątkiem wariantów kolorystycznych – OPPO A57e dostaniemy w wersji czarnej lub zielonej.

Telefon ten można już kupić w Indiach na portalu Flipkart za 13999 rupii indyjskich (~833 złote). Nie jest do końca jasne dlaczego OPPO zdecydowało się na premierę tego smartfona w Indiach, gdyż w tamtym kraju kupić można już będący bardzo podobnym urządzeniem model A57 4G, który w tej samej wersji pamięciowej mieszkańcy Indii otrzymają za identyczną cenę w oficjalnym sklepie producenta.