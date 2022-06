Choć OPPO A77 5G to następca smartfona sprzed 5 lat, to ma aparat z mniejszą matrycą

OPPO postanowiło zagrać nietypową kartą. Odkurzyło dawno nieużywaną nazwę OPPO A77, by po pięciu latach wydać pod nią kolejny smartfon – tym razem z modemem 5G i odświeżonym wnętrzem.

OPPO A77 miało premierę… w 2017 roku

Nie ma szans, żebyście pamiętali tę premierę. OPPO A77 debiutowało w maju 2017 roku. Wtedy marka ta nie była jeszcze obecna w Polsce, a jej smartfony były co najwyżej egzotyczną ciekawostką.

„Stare” Oppo A77 (fot. Oppo)

Sporo się jednak od tego czasu zmieniło. Sieci 4G stały się standardem, a na horyzoncie pojawiły się urządzenia działające już w 5G. Modyfikacjom uległ też sposób konstruowania telefonów. Nie mają już one tak wyraźnych ramek, a aparaty fotograficzne naprawdę się do czegoś nadają.

Po pięciu latach, OPPO A77 zyskało wersję z 5G. W gruncie rzeczy, OPPO A77 5G nie ma z dawnym urządzeniem zbyt wiele wspólnego. Zmiany objęły nie tylko wnętrze, ale też i styl obudowy.

OPPO A77 5G – tak wygląda nowoczesność

Nowy OPPO A77 5G ma wszystko to, czego oczekiwalibyśmy od współczesnej konstrukcji z niższej średniej półki. Wyposażono go w 6,56-calowy ekran LCD HD+ z częstotliwością odświeżania 90 Hz i jasnością maksymalną 600 nitów. Wyświetlacz pokrywa 100% gamy kolorów DCI-P3.

Oryginalny OPPO A77 mógł pochwalić się aparatem przednim z matrycą 16 Mpix. Co ciekawe, nowy wariant z 5G celuje w matrycę o mniejszej rozdzielczości – będzie to „tylko” 8 Mpix. Bez wątpienia jednak zdjęcia wykonane za pomocą kamery z nowszego modelu i tak będą wyglądać lepiej niż te pochodzące z pięcioletniego staruszka.

OPPO A77 5G (fot. OPPO)

Tylne aparaty to zestaw matryc 48 Mpix + 2 Mpix, wspierane przez dwie diody doświetlające LED. Obudowa, nazwana przez OPPO Glow, ma wykazywać zwiększoną tolerancję na zarysowania i zużycie. Oznacza to więc, że jest plastikowa ;) Jednocześnie jest uszczelniona tak, by spełniać wymogi IPX4.

W środku znajdujemy procesor MediaTek Dimensity 810, 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej na dane użytkownika oraz system Android 12 z nakładką ColorOS 12.1. Gdyby miejsca na zdjęcia i filmy zabrakło, można skorzystać z dodatkowego slotu na karty microSD.

Całość zasila bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania 33 W. Napędza ona też głośniki stereo oraz pozwala działać czytnikowi linii papilarnych wbudowanemu w boczny przycisk wybudzania ekranu.

OPPO A77 5G sprzedawany będzie w Tajlandii za równowartość 270 euro. Jeszcze nie wiadomo, jak potoczą się jego losy na rynkach europejskich.