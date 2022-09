Dobra specyfikacja i jeszcze lepsza cena. Nowe smartfony OPPO ruszają na podbój rynku

Nowe smartfony OPPO właśnie ruszają na podbój rynku. Mowa tu o dwóch modelach F21s Pro oraz F21s Pro 5G. To, co na pewno można powiedzieć o obu z nich, to to, że mają naprawdę dobrą specyfikację i cenę, którą chętnie zobaczyłbym na polskich półkach sklepowych.

„Shot like a Pro” z OPPO F21s Pro

OPPO jako główny atut swojego nowego produktu przedstawia aparat. Na stronie producenta pierwszą informacją na jego temat jest napis „SHOT LIKE A PRO”. Czy rzeczywiście to możliwe za pomocą F21s Pro?

Urządzenie zostało wyposażone w 64 Mpix aparat główny, z przysłoną o wartości f/1.7 i 79° kątem widzenia. Dodatkowo smartfon oferuje jeszcze dwa dodatkowe, 2 Mpix aparaty: jeden mono do pomiaru głębi i drugi, przeznaczony do zdjęć mikroobiektyw z przysłoną f/3.3, zapewniający nawet 30-krotne powiększenie. Aparat do selfie ma zaś 32 Mpix i matrycę Sony IMX709.

F21s Pro (źródło: OPPO)

OPPO F21s Pro oferuje użytkownikom specjalne tryby wspierane przez AI, które mają poprawić jakość wykonywanych zdjęć. Są to m.in. tryb AI Portrait (do portretów), Flash Snapshot (do wykonywania zdjęć w ruchu) oraz AI Portrait Retouch (tryb ma automatycznie retuszować selfie i nieco „upiększać”).

Aparat to nie wszystko

Pod maską nowego OPPO znajduje się platforma mobilna Qualcomm Snapdragon 680, który rozpędzi się do maksymalnie 2,4 GHz. Procesor będzie wpierany przez układ graficzny Adreno 610 oraz 8 GB RAM. Na pliki użytkownika zostało zaś przeznaczone 128 GB pamięci wewnętrznej.

F21s Pro (źródło: OPPO)

Smartfon został też wyposażony 6,43-calowy wyświetlacz Full HD+ AMOLED z częstotliwością odświeżania 90 Hz i 600 nitami maksymalnej jasności. Akumulator urządzenia ma pojemność 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie przewodowe SUPERVOOC o mocy 33W.

Ciekawym bajerem w OPPO F21s Pro jest również pierścień świetlny wokół obiektywu aparatu, który oferuje podświetlenie RGB. Podświetla się on na przykład, kiedy pojawi się nowe powiadomienie. Smartfon działa w oparciu o system Android i nakładkę ColorOS 12.1. Niestety, nie obsługuje on sieci 5G.

F21s Pro (źródło: OPPO)

OPPO F21s Pro 5G – różnice

W wersji modelu obsługującej łączność 5G zastosowano inny procesor. Jest to Qualcomm Snapdragon 695, który rozpędzi się do maksymalnie 2,2 GHz. Wpiera go 8 GB RAM oraz układ graficzny Adreno 619. Wyświetlacz i akumulator są takie same jak w modelu F21s Pro.

Zmieniona została również konfiguracja aparatu. OPPO F21s Pro 5G, oprócz 64 Mpix aparatu głównego, oferuje dwa dodatkowe 2 Mpix obiektywy. Jeden do zdjęć makro, drugi przeznaczony do obsługi głębi. Ponadto w module z aparatami zaimplementowano już dwa pierścienie świetlne. Pozostałe parametry są tożsame ze specyfikacją modelu OPPO F21s Pro.

F21s Pro 5G (fot. producenta)

Cena i dostępność

Model F21s Pro jest dostępny w kolorach Dawnlight Gold i Starlight Black. Smartfon można już zamawiać w przedsprzedaży w Indiach. Jego cena to 22999 rupii (równowartość ~1360 złotych). Z kolei model obsługujący 5G dostępny jest w tych samych kolorach, jednak jego cena wynosi 25999 rupii (~1540 złotych).

Producent nie informuje jeszcze, czy urządzenia będą dostępne na innych rynkach, ale w takiej cenie chętnie zobaczyłbym je w Polsce.