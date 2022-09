Nowy smartfon OPPO. Będzie o nim głośno?

Marka OPPO mocno się rozpędziła i sypie premierami jak z rękawa. Wczoraj informowaliśmy Was o debiucie modeli z serii F21s Pro, a dzisiaj pojawiła się kolejna nowość – OPPO K10x. Ten smartfon to solidny średniak z niezłymi podzespołami i świetną ceną. Co oferuje nowe urządzenie od OPPO?

Reklama

OPPO zastosowało dobre podzespoły (jak na średniaka)

OPPO K10x został wyposażony w 6,59-calowy wyświetlacz LCD z rozdzielczością Full HD+ oraz częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Z kolei dotyk będzie przez urządzenie śledzony z prędkością 240 Hz. Ekran oferuje również gamę kolorów DCI-P3.

W lewym górnym rogu ekranu umieszczono 16 Mpix aparat do selfie z przysłoną f/2.0. Na tyle urządzenia znajdziemy zaś trzy. Są to: aparat główny z matrycą o rozdzielczości 64 Mpix z przysłoną f/1.79 oraz dwa dodatkowe obiektywy do zdjęć makro i do głębi. Oba mają po 2 Mpix. Na wyspie z aparatami znalazła się również lampa błyskowa LED.

Smartfon jest napędzany przez chipset Qualcomm Snapdragon 695. To ośmiordzeniowa jednostka, która rozpędzi się do maksymalnie 2,2 GHz. Procesor będzie wspierany przez 8 GB lub 12 GB RAM, w zależności od wybranej wersji. Podobnie jest z wbudowaną pamięcią typu UFS 2.2 na dane – do wyboru są wersje 128 GB i 256 GB. Pamięć wewnętrzną można dodatkowo rozszerzać za pomocą kart microSD o pojemności maksymalnie 1 TB.

Na uwagę zasługuje również akumulator, który ma pojemność 5000 mAh. Wspiera on technologię szybkiego ładowania przewodowego SUPERVOOC o mocy 67 W. OPPO przekonuje, że dzięki temu można naładować urządzenie 1% do 80% w zaledwie 33 minuty.

Producent zastosował w smartfonie system rozpraszania ciepła, który składa się z diamentowego żelu przewodzącego ciepło, arkusza grafitowego oraz kilku czujników temperatury. To wszystko ma zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu się urządzenia.

OPPO K10x obsługuje łączność w standardzie 5G oraz Wi-Fi 6. Całość działa w oparciu o system operacyjny Android 12 z nakładką ColorOS 12.1.

Cena i dostępność

Smartfon został dziś wprowadzony przez producenta na rynek chiński. Jest dostępny w dwóch kolorach: Aurora i Polar Night. Urządzenie występuje w trzech wariantach sprzętowych, które różnią się ceną. Za smartfon z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci trzeba zapłacić 1499 juanów (równowartość ~1010 złotych). Wersja z 8 GB RAM, ale większą ilością miejsca na dane, czyli 256 GB, kosztuje 1699 juanów (~1145 złotych). Za najdroższą opcję z 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić 1999 juanów (~1345 złotych).

Jak to często bywa w przypadku OPPO, trzeba przyznać, że smartfon cechuje bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Niestety, na razie brak informacji o ewentualnej globalnej premierze tego modelu.