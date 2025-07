Premiera OnePlus Nord 5 i Nord CE 5. Gwiazdy średniej półki

Firma OnePlus zaprezentowała dziś mnóstwo nowych urządzeń. Najjaśniejszymi gwiazdami wydarzenia niezaprzeczalnie są średniopółkowe smartfony: OnePlus Nord 5 oraz plasujący się nieco niżej OnePlus Nord CE 5. Znamy już ich kompletne specyfikacje i ceny.

Premiera OnePlus Nord 5. Co się zmieniło?

Zacznijmy od OnePlus Nord 5. To dobrze wyposażony smartfon, będący następcą modelu OnePlus Nord 4, który testy w naszej redakcji zakończył z mocną notą 8/10. Jego sercem jest prawie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, z którym współpracuje od 8 do 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci masowej.

Można więc oczekiwać solidnej wydajności. Ciekaw jestem oferowanego przez ten smartfon czasu pracy, ponieważ pojemność akumulatora zmalała z 5500 do 5200 mAh w porównaniu do poprzedniej generacji. Jeśli zaś chodzi o zestaw aparatów, to z tyłu ponownie mamy sensor 50 Mpix (f/1.8) z OIS i ultraszerokokątny moduł 8 Mpix (f/2.2), z przodu natomiast aparat 16 Mpix został zastąpiony przez oczko o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0).

OnePlus Nord 5 (fot. OnePlus)

Obraz wyświetlany jest na bardzo dużym, bo 6,83-calowym panelu AMOLED o rozdzielczości 2800×1260 pikseli, częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz (!) oraz jasności dochodzącej do 1800 nitów. Ekran pokryty jest szkłem Gorilla Glass 7i, a całe urządzenie cechuje się pyło- i wodoodpornością w klasie IP64.

Warto też zwrócić uwagę na dodatkowy przycisk (Plus) na lewej krawędzi smartfona. Zapewnia szybki dostęp do najważniejszych funkcji, korzystając z pomocy sztucznej inteligencji. Dopełnieniem całości jest system Android 15 z obietnicą 4 dużych aktualizacji i 6-letniego wsparcia pod kątem bezpieczeństwa.

OnePlus Nord CE 5 też wygląda ciekawie

Drugą nowinką jest OnePlus Nord CE 5, kierowany do użytkowników o minimalnie niższych wymaganiach. Podstawę jego specyfikacji tworzą: procesor MediaTek Dimensity 8350, 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Co ciekawe, podobnie jak w przypadku dużego Norda, akumulator zmalał do 5200 mAh względem modelu Nord CE 4 (według producenta i tak wystarczy na 2 dni działania).

OnePlus Nord CE 5 (fot. OnePlus)

W kontekście aparatów nic się nie zmieniło. Nadal mamy do czynienia z głównym sensorem 50 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokokątną jednostką 16 Mpix (f/2.2) i 16 Mpix aparatem (f/2.4) z przodu. Całość jest za to smuklejsza, a ekran – nieco większy: ma 6,77 cala, cechując się równocześnie rozdzielczością 2392×1080 pikseli, częstotliwością odświeżania 120 Hz i jasnością szczytową 1300 nitów.

Także w przypadku tego modelu możecie liczyć na 4 aktualizacje Androida i 6 lat aktualizacji zabezpieczeń.

Specyfikacja OnePlus Nord 5 i Nord CE 5 oraz porównanie z poprzednikami

OnePlus Nord 4 OnePlus Nord 5 OnePlus Nord CE 5 OnePlus Nord CE 4 Wyświetlacz AMOLED,

6,74 cala,

do 120 Hz,

2772×1240 pikseli AMOLED,

6,83 cala,

do 144 Hz,

2800×1260 pikseli AMOLED,

6,77 cala,

do 120 Hz,

2392×1080 pikseli AMOLED,

6,7 cala,

do 120 Hz,

2412×1080 pikseli Procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3

(4 nm; 2,8 GHz) Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

(4 nm; 3,0 GHz) MediaTek Dimensity 8350

(4nm; 3,35 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

(4 nm; 2,63 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256/512 GB (UFS 4.0) 8/12 GB RAM (LPDDR5X),

256/512 GB (UFS 3.1) 8 GB RAM (LPDDR5X),

128/256 GB (UFS 3.1) 8 GB RAM (LPDDR4X),

128/256 GB (UFS 3.1) Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 16 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 16 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 16 Mpix (f/2.4) Akumulator 5500 mAh,

ładowanie do 100 W 5200 mAh,

ładowanie do 80 W 5200 mAh,

ładowanie do 80 W 5500 mAh,

ładowanie do 100 W Wymiary i waga 162,6×75×7,9 mm,

200 gramów 163,41×77,04×8,1 mm,

211 gramów 163,58×76,02×8,17 mm,

199 gramów 162,5×75,3×8,4 mm,

186 gramów Odporność IP65 IP65 IP65 IP54

Ile kosztują nowe smartfony OnePlus z serii Nord?

OnePlus Nord 5 dostępny jest we fiolecie i beżu, a Nord CE 5 w czerni i bieli. Sugerowane ceny nowych smartfonów przedstawiają się zaś następująco:

OnePlus Nord 5: 12/512 GB – 2499 złotych (w promocji: 2299 złotych) / 579 euro (w promocji: 529 euro), 8/256 GB – 2199 złotych / 499 euro,

OnePlus Nord CE 5: 8/256 GB – 1699 złotych (w promocji: 1499 złotych) / 419 euro (w promocji: 369 euro), 8/128 GB – 1399 złotych (w promocji: 1199 złotych) / 319 euro.



Dodatkowo dla pierwszych nabywców w oficjalnym sklepie producent przygotował dwa prezenty o łącznej wartości 118 euro. To ładowarka SuperVOOC o mocy 80 W oraz bezprzewodowe słuchawki dokanałowe OnePlus Nord Buds 3 Pro.