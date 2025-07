Inteligentne i bezobsługowe – nowe roboty koszące debiutują na rynku. Na początek ze zniżką

Na rynku debiutują dwa nowe roboty koszące, które nie wymagają montażu przewodów ograniczających oraz anteny. W przedsprzedaży można kupić je około 850 złotych taniej.

Nowe roboty koszące wjechały na rynek

Roboty koszące coraz częściej goszczą w polskich ogrodach, każdego dnia dbając nie tylko o trawnik, ale też oszczędzając cenny czas domowników. Tegoroczna wiosna i lato przywiodły na rynek naprawdę sporo nowych modeli. Do ofert sieci handlowych oraz w sklepach producentów pojawiły się m.in. Dreame A2, Dreame A1 Pro, Mova 1000 i Mova 600, Goat Bot Unicut H1, Ecovacs Goat O800 RTK, Goat O1200 RTK i Goat O500 Panorama czy też Ezviz RM600.

Coraz bogatszy rynek robotów koszących sprawia, że naprawdę jest w czym wybierać, a ten wybór wcale nie jest prosty. Szczególnie że producenci nie zatrzymują się nawet na moment i wprowadzają do sprzedaży w Polsce kolejne modele. Marka Eufy pochwaliła się właśnie dwoma nowymi modelami robotów koszących. Co oferują Robot Lawn Mower E15 oraz Robot Lawn Mower E18?

Eufy Lawn Mower E18 (źródło: Eufy)

Przede wszystkim oba modele nie wymagają montażu przewodów ograniczających oraz odbiorników GPS. W zamian te najnowsze roboty koszące oferują technologię Vision Full-Self Driving (FSD), dzięki której urządzenie precyzyjne wykrywa i omija przeszkody, a także rozpoznaje krawędzie trawnika czy ścieżek. Maszyna po połączeniu się z siecią Wi-Fi samodzielnie tworzy mapę ogrodu, a użytkownik może zarządzać procesem koszenia i tworzyć strefy koszenia z poziomu aplikacji mobilnej.

Eufy Lawn Mower E18 (źródło: Eufy)

Robot koszący eufy Lawn Mower E15 i eufy Lawn Mower E18 – dostępność i cena

Model eufy Lawn Mower E15 przeznaczony jest do mniejszych ogrodów o powierzchni do 800 m2. Z kolei robot koszący Lawn Mower E18 poradzi sobie na działkach do 1200 m2. Nowe urządzenia mają pokonać nachylenia do 40%. Z deklaracji producenta wynika, że maszyny te skrócą trawnik także na nierównych powierzchniach czy lekkich wzniesieniach.

Eufy Lawn Mower E15 (źródło: Eufy)

Roboty koszące Eufy są już dostępne w przedsprzedaży w sklepie producenta. Jeszcze do 12 lipca 2025 roku można odebrać kupon zniżkowy, redukujący koszt zakupu nowych urządzeń o 200 euro.

Ich ceny regularne prezentują się następująco: