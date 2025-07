Aktualizacja dla Xiaomi Smart Band 10. Opaska zyskała nowe funkcje

Od globalnej premiery najnowszej odsłony Xiaomi Smart Band 10 minął zaledwie tydzień, a chiński producent już udostępnił aktualizację dla tej opaski. Jakie nowe funkcje i ulepszenia trafią w ręce świeżo upieczonych użytkowników „Dziesiątki”?

Aktualizacja dla Xiaomi Smart Band 10. Co nowego?

Xiaomi Smart Band 10 zadebiutował na polskim rynku pod koniec czerwca 2025 roku. Nowa odsłona popularnej opaski sportowej zyskała kilka unowocześnień i ulepszeń, choć prawi się, że są to przede wszystkim niewielkie zmiany kosmetyczne. Nowy smart band chińskiego producenta wyróżnia się jednak m.in. nieco większym i jaśniejszym wyświetlaczem, a także kompasem.

Xiaomi Smart Band 10 (fot. Kacper Żarski | Tabletowo.pl)

To jednak nie wszystko. Xiaomi po zaledwie kilku tygodniach od premiery udostępnia aktualizację o numerze 2.1.71. Dzięki niej Smart Band 10 zyska kilka nowych i ulepszonych funkcji. Jedną z nich jest możliwość ustawienia niestandardowych alertów wibracyjnych.

W przypadku połączeń przychodzących użytkownik otrzyma możliwość wyboru spośród trybu Default, Iced Latte i Toybox. Alarmy zyskają także opcję Good Day oraz Beeper, z kolei dla powiadomień dostępny będzie alarm Wave lub Jump. Póki co użytkownik nadal nie będzie mógł jednak wybierać rodzaju wibracji dla przypomnień o zadaniach, wydarzeniach, powiadomieniach o stanie urządzenia czy osiągnięciu założonego celu.

Jakie jeszcze nowości otrzymuje Xiaomi Smart Band 10 dzięki najnowszej aktualizacji?

W najnowszej wersji oprogramowania pojawia się również zestaw gier somatosensorycznych, które były już dostępne w Xiaomi Smart Band 9. Gry oferowane są w formie tarcz zegarka i polegają przede wszystkim na sterowaniu ruchem ręki lub ramienia. Wraz z aktualizacją wdrażane są też ulepszenia w obszarze stabilności oraz nowe widżety, dzięki którym użytkownik będzie mógł szybciej wyświetlić interesujące go informacje.

Aktualizacja Xiaomi Smart Band 10 jest udostępniana etapami, sukcesywnie na różnych rynkach. Oznacza to, że nie każdy użytkownik nowej opaski może ją już zainstalować. Producent póki co nie opublikował harmonogramu wdrażania aktualizacji. Jeśli nie otrzymaliście automatycznego powiadomienia o aktualizacji, możecie sprawdzić, czy jest ona dla Was dostępna w aplikacji Mi Fitness. Z poziomu apki można też uruchomić instalację nowości ręcznie (o ile nowa wersja oprogramowania jest już dostępna).

Aktualnie opaska Xiaomi Smart Band 10 jest sprzedawana w Polsce za 209 złotych.