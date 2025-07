Twój Samsung będzie bezpieczniejszy

Samsung ogłosił, że właściciele jego wybranych smartfonów i tabletów będą zabezpieczani przez zaktualizowane mechanizmy. W zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz prywatności pomoże sztuczna inteligencja.

Nowe mechanizmy zabezpieczeń na smartfonach i tabletach Samsunga

Wraz z najnowszą aktualizacją interfejsu One UI Koreańczycy wdrożą zaktualizowaną wersję Knox Matrix, aby zapewnić bardziej proaktywną i przyjazną dla użytkownika ochronę podłączonych urządzeń z rodziny Galaxy. Kiedy mechanizm zidentyfikuje, że jakiś sprzęt w ramach ekosystemu stwarza zagrożenie, automatycznie wyloguje go z Konta Samsung i odłączy od ekosystemu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zidentyfikowanego zagrożenia.

W takiej sytuacji użytkownik otrzyma powiadomienie na podłączonych urządzeniach i zostanie przekierowany do strony Status bezpieczeństwa twoich urządzeń (ang. Security status of your devices), gdzie będzie mógł zapoznać się ze szczegółami i zareagować. Tam też zobaczy, które sprzęty nie mają zainstalowanych najnowszych aktualizacji zabezpieczeń, podczas gdy są one dostępne.

Nowe mechanizmy zabezpieczeń zwiększą również poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z Wi-Fi. Funkcja Secure Wi-Fi wykorzysta kryptografię postkwantową, co ma być szczególnie przydatne podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi. W takim przypadku automatycznie aktywuje się opcja Auto Protect.

Samsung zadba również o Waszą prywatność podczas korzystania z funkcji AI

Producent z Korei Południowej chce jednak chronić nie tylko bezpieczeństwo, ale też prywatność użytkowników. W tym celu opracował architekturę Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), która ma na celu zapewnić ochronę prywatności podczas korzystania ze spersonalizowanych funkcji następnej generacji, opartych na sztucznej inteligencji. Rozwiązanie to stworzy szyfrowane środowisko dla konkretnej aplikacji, do którego ma dostęp tylko dany program i żaden inny.

Knox Enhanced Encrypted Protection obsługuje Personal Data Engine (PDE), pomagając zabezpieczyć spersonalizowane informacje, takie jak rutyny i preferencje. Umożliwia to korzystanie z takich funkcji, jak Now Brief i wyszukiwanie w Smart Gallery. Samsung podkreśla, że informacje są przetwarzane na urządzeniu i dodatkowo zabezpieczone przez Knox Vault.

Opisane powyżej mechanizmy zostaną wdrożone na urządzeniach Samsunga wraz z aktualizacją do One UI 8.