Nowe smartfony OnePlus. Mają wyjątkowy przycisk

Za nami premiera smartfonów OnePlus Ace 5 Ultra Edition oraz Racing Edition. Oba są bardzo interesującymi modelami, wyposażonymi w potężne procesory MediaTek, wyjątkowo pojemne akumulatory oraz duże wyświetlacze AMOLED. Są też pierwszymi urządzeniami z przyciskiem Plus, będącym następcą suwaka powiadomień.

Premiera OnePlus Ace 5 w dwóch wariantach: Ultra i Racing. Czym się różnią?

OnePlus Ace 5 Ultra Edition wykorzystuje topowy procesor MediaTek Dimensity 9400+, dzięki czemu pod względem wydajności może znajdować się w ścisłej czołówce. Mocną stroną powinien okazać się także 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 1400 nitów. Niezaprzeczalnym plusem jest również akumulator o pojemności 6700 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 100 W.

OnePlus Ace 5 Ultra Edition (fot. OnePlus/FoneArena)

Z kolei OnePlus Ace 5 Racing Edition bazuje na niedawno zaprezentowanym, ale plasującym się niżej procesorze MediaTek Dimensity 9400e, a obraz wyświetla na nieco mniejszym, bo 6,77-calowym wyświetlaczu AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 1300 nitów. Smartfon ma pojemniejszy akumulator (7100 mAh), lecz maksymalna moc ładowania wynosi 80 W.

OnePlus Ace 5 Racing Edition (fot. OnePlus/FoneArena)

W obu urządzeniach jest też 12 lub 16 GB szybkiej pamięci operacyjnej i nie mniej niż 256 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.0. Nie zabrakło również aparatu 16 Mpix z przodu oraz 50 Mpix z tyłu. Główny sensor cechuje się optyczną stabilizacją obrazu (OIS), a towarzyszy mu ultraszerokokątny moduł 8 Mpix w wariancie Ultra oraz monochromatyczna jednostka 2 Mpix w edycji Racing.

Modele spod znaku Ace 5 to też pierwsze smartfony OnePlus, wyposażone w nowy przycisk Plus, który zastąpi suwak powiadomień (Alert Slider) w obrębie całego katalogu. Może pełnić tę samą funkcję (przechodzenia w tryb wibracji lub cichy), ale zaoferuje także coś innego. Chodzi o zapisywanie kluczowych treści na ekranie (trochę jak Essential Space w smartfonach Nothing). Pozwoli zachować, skatalogować i w razie takiej potrzeby przywrócić ważne informacje.

Plus Key (źródło: OnePlus)

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja OnePlus Ace 5 Ultra Edition vs Racing Edition – porównanie

OnePlus Ace 5 Ultra Edition OnePlus Ace 5 Racing Edition Wyświetlacz 6,83 cala,

AMOLED,

144 Hz,

2800×1272 piksele,

do 1400 nitów 6,77 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2392×1080 pikseli,

do 1300 nitów Procesor MediaTek Dimensity 9400+

(3 nm; do 3,73 GHz) MediaTek Dimensity 9400e

(4 nm; do 3,4 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256 GB-1 TB (UFS 4.0) 12/16 GB RAM (LPDDDR5X),

256/512 GB (UFS 4.0) Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 16 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

2 Mpix (f/2.4) – monochromatyczny;

przód: 16 Mpix (f/2.4) Akumulator 6700 mAh,

ładowanie do 100 W 7100 mAh,

ładowanie do 80 W System Android 15 / ColorOS 15 Android 15 / ColorOS 15 Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary i waga 163,41×77,04×8,1 mm,

206 gramów 163,58×76,02×8,17 mm,

200 gramów Odporność IP65 IP64

Ile kosztują nowe smartfony OnePlus?

Oba smartfony trafiły już do sprzedaży na chińskim rynku. Ich ceny przedstawiają się tam następująco:

OnePlus Ace 5 Ultra Edition: 16 GB/1 TB – 3799 juanów (równowartość ~1980 złotych), 16/512 GB – 3299 juanów (~1720 złotych), 12/512 GB – 2999 juanów (~1565 złotych), 16/256 GB – 2799 juanów (~1460 złotych), 12/256 GB – 2499 juanów (~1305 złotych),

OnePlus Ace 5 Racing Edition: 16/512 GB – 2499 juanów (~1305 złotych), 12/512 GB – 2299 juanów (~1200 złotych), 16/256 GB – 2099 juanów (~1095 złotych), 12/256 GB – 1799 juanów (~940 złotych).



Do Polski nowe modele raczej nie dotrą, chyba że pod zmienioną nazwą, na przykład jako część rodziny Nord. Na razie jednak niczego nie wiemy na pewno.