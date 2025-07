Rozpieść swoje zwierzaki. Teraz zrobisz to taniej

Jeden z producentów urządzeń z kategorii smart home wystartował z nową, letnią promocją. Możecie sporo zaoszczędzić na inteligentnych produktach dla zwierzaków. W ofercie znajdziecie też produkty do pielęgnacji osobistej w niższych cenach.

Inteligentne produkty dla zwierzaków i ich opiekunów

Mova to submarka Dreame, która specjalizuje się w produktach dla inteligentnego domu, takich jak np. roboty sprzątające. Mova szczególną uwagę skupia również wokół smart urządzeń przeznaczonych dla zwierząt domowych. Teraz wybrane produkty możecie kupić nieco taniej. Promocje obowiązują do 20 lipca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.

Jednym ze sprzętów objętych promocją jest Mova G1 Pro, czyli sprzęt dla Ciebie i Twoich czworonożnych przyjaciół. Jest to urządzenie aż 7 w 1, które pozwala na wyczesanie i (dosłownie) odkurzenie zwierzaków z sierści. W zestawie znajdziecie przydatne akcesoria, w tym szczotkę do pielęgnacji, rolkę do usuwania sierści, szczotkę czyszczącą, dyszę ssącą, standardową maszynkę do strzyżenia, wąską maszynkę do strzyżenia oraz pilnik do pazurów. Sugerowana przez producenta cena Mova G1 Pro wynosi 479 złotych, a w promocji kupicie ten model za 399 złotych.

Mova G1 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jeśli lubicie zabierać swoich pupili w podróż, warto też znaleźć odpowiedni dla nich transporter. Wygodnym rozwiązaniem – zarówno dla opiekuna, jak i zwierzaka – będzie inwestycja w plecak PB 10 Pro. Sprzęt ten został wyposażony w system nawilżania mgiełką i wentylację. Sugerowana przez producenta cena wynosi 399 złotych, a w promocji możecie kupić go za 319 złotych.

Plecak transportowy Mova PB10 Pro (źródło: Mova)

Gdy Twój pies lub kot pozostają bez opieki, warto zainwestować w automatyczny podajnik do karmy PF 10 Pro. Teraz kupicie go za 279 złotych, zamiast za 349 złotych. Świetnym uzupełnieniem tego modelu będą poidła, zapewniające czworonogom odpowiednie nawodnienie. W promocji znajdziecie WF 20 Pro za 249 złotych (zamiast 319 złotych) oraz nieco mniej zaawansowany model WF 10 Pro za 149 złotych (zamiast 199 złotych).

Poidło do wody dla zwierzaków Mova WF20 Pro Poidło do wody dla zwierzaków Mova WF10 Pro Inteligentny podajnik do karmy Mova PF10 Pro (źródło: Mova)

Zadbaj o siebie w czasie wakacji z promocyjnymi smart urządzeniami marki Mova

Promocja marki Mova obejmuje nie tylko produkty dla zwierząt, ale również dla ludzi. W niższych cenach kupicie teraz: