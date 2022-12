Co nowego w MIUI 14? Znamy pełną listę zmian i nowości!

Xiaomi miało dziś zaprezentować dziś swoje najnowsze flagowce i MIUI 14, lecz konferencja została odwołana, ponieważ wczoraj zmarł były przywódca – Chin Jiang Zemin. Z tego samego powodu ze swoich premier zrezygnowali Huawei, vivo i MediaTek, którzy również dziś i jutro mieli pochwalić się nowymi produktami, m.in. smartwatchem z wbudowanymi słuchawkami i procesorem Dimensity 8200. Mimo to poznaliśmy już wykaz zmian i nowości, jakie przyniesie najnowsza wersja MIUI.

Co nowego w MIUI 14?

Kompletny changelog MIUI 14 udostępnił przedpremierowo Kacper Skrzypek z MIUI Polska. Dowiadujemy się z niego, że najnowsza wersja interfejsu zajmuje mniej miejsca, jest szybsza i responsywna przez znacznie dłuższy czas, a usprawniona architektura systemu kompleksowo zwiększy wydajność preinstalowanych aplikacji i programów firm trzecich, jednocześnie oszczędzając energię. Z kolei dzięki funkcji stabilizacji liczby klatek rozgrywka ma być płynniejsza jak nigdy wcześniej.

Ponadto ponad 30 scenariuszy w najnowszym MIUI wspiera szyfrowanie end-to-end – w takich przypadkach żadne dane nie są przechowywane w chmurze, a wszystkie akcje wykonywane są bezpośrednio na samym urządzeniu. Do tego producent znacznie przeprojektował Mi Smart Hub, dzięki czemu działa on szybciej i wspiera więcej urządzeń, a usługi rodzinne pozwalają udostępniać wszystkie niezbędne rzeczy z większą liczbą ludzi, o których użytkownik troszczy się najbardziej – można tworzyć grupy do 8 członków z różnymi rolami i uprawnieniami, udostępniać im albumy ze zdjęciami i dane zdrowotne oraz ustawić udostępnione albumy jako wygaszacz ekranu na telewizorze.

MIUI 14 zwiększy również możliwości personalizacji – nowe formaty widzetów umożliwią stworzenie większej liczby kombinacji, a do tego pojawią się super ikony. Z kolei foldery na ekranie domowym mają podkreślać aplikacje najważniejsze dla użytkownika. Na liście widnieje też tajemnicza pozycja: Chcesz, żeby roślina lub zwierzak zawsze czekał na Ciebie na ekranie domowym? MIUI ma ich wiele do zaoferowania! – nie wiadomo jednak, o co dokładnie tu chodzi, być może o nowe biblioteki tapet.

Kolejną nowością, jaką zaimplementowano w MIUI 14, jest funkcja rozpoznawania tekstu na zdjęciach w Galerii, która ma zapewniać wsparcie dla ośmiu języków. Mi Smart Hub, jak zostało już wspomniane, też doczeka się ulepszeń – użytkownik będzie mógł na przykład łatwo podłączyć słuchawki do telefonu, tabletu i telewizora oraz łatwo się przełączać pomiędzy tymi wszystkimi urządzeniami. Do tego, gdy na telewizorze trzeba będzie wpisać tekst, będzie mógł użyć do tego swojego smartfona, a połączenia telefoniczne przełączyć na tablet. Xiaomi zapowiada również, że dla komunikacji połączonych urządzeń zostanie przydzielone dedykowane pasmo, dzięki czemu system ten ma pozwalać szybciej je wykrywać i łączyć oraz przesyłać dane między nimi.

MIUI 14 przyniesie też nowe funkcje asystenta Mi AI – za pomocą komend głosowych użytkownik będzie mógł zeskanować dowolną rzecz i – w razie potrzeby – rozpoznać obiekt. Kolejną jego funkcją jest inteligentne tłumaczenie na wiele języków, a także filtrowanie i obsługiwanie połączeń przychodzących.

Ponadto w Ustawieniach dodano historię wyszukiwania i kategorie w wynikach wyszukiwania, a także funkcję przyspieszenia połączenia z siecią z wykorzystaniem danych mobilnych, jeśli sygnał WiFi jest słaby. Do tego urządzenia z MIUI 14 mają działać z większą liczbą typów czytników kart bezprzewodowych, a gdy użytkownik wyloguje się z konta, może zdecydować, aby zapisane na nim karty pozostały dostępne w smartfonie.

Kiedy premiera MIUI 14?

Premiera MIUI 14 była zaplanowana na 1 grudnia 2022 roku, ale – jak zostało już wspomniane – została odwołana w ostatniej chwili. Xiaomi nie podało nowego terminu, lecz spodziewamy się, że producent oficjalnie zaanonsuje nowe MIUI jeszcze w grudniu br.

Na koniec trzeba też zaznaczyć, że powyższy changelog MIUI 14 dotyczy chińskiej wersji oprogramowania – wybrane funkcje mogą nie być dostępne w globalnym wydaniu MIUI 14. Na pewno dotyczy to asystenta Mi AI i obsługi kart bezstykowych oraz funkcji udostępniania rodzinnego. Ponadto w przeszłości pojawiły się informacje o wyeliminowaniu reklam z MIUI, lecz w wykazie zmian i nowości nie ma o tym ani słowa.