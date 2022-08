Nowy tablet Xiaomi ma 12,4″ ekran 2,5K, procesor Snapdragon 870 i specjalne oprogramowanie

Oferta producenta rozszerzyła się o nowy tablet z serii Pad 5, który oferuje jeszcze większy ekran niż dotychczas dostępne modele. Producent zachował przy tym wydajny procesor i jednocześnie zaimplementował w urządzeniu dedykowane oprogramowanie.

Specyfikacja Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Pierwsze urządzenia z serii Pad 5 zadebiutowały 10 sierpnia 2021 roku. Niemal dokładnie rok później do oferty marki dołączył nowy model z większym wyświetlaczem, bo o przekątnej 12,4 cala. Dla przypomnienia, dotychczas dostępne mają 11-calowe ekrany. Rozdzielczość pozostała jednak taka sama – WQHD+ 2560×1600 pikseli (244 ppi).

Wyświetlacz oferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 60 Hz i 120 Hz. Dotyk też śledzony jest z prędkością 120 Hz, natomiast w przypadku skorzystania z rysika, który urządzenie też obsługuje, dwukrotnie wyższą – 240 Hz. Ponadto ekran cechuje się 8-bitową głębią koloru, współczynnikiem kontrastu 1500:1, globalną jasnością na poziomie 500 nitów oraz obsługą palety P3, HDR10 i Dolby Vision. Producent zaimplementował również technologię MEMC i czujnik światła 360°, który odpowiada za automatyczne ustawianie jasności podświetlenia i temperatury koloru do panujących warunków. Przód pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Pad 5 Pro 12.4 (źródło: Xiaomi)

Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 870 (podobnie jak w Pad 5 Pro i Pad 5 Pro 5G). W zależności od konfiguracji, użytkownik otrzyma do dyspozycji 6 GB, 8 GB lub nawet 12 GB RAM LPDDR5 i 128 GB, 256 GB albo aż 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Całość zasili zaś akumulator o pojemności 10000 mAh, który ma zapewnić 2,13 dnia pracy i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 67 W (do 60% w 36 minut, a do 100% w 68 minut).

Pad 5 Pro 12.4 ma na pokładzie również czterokanałowe, superliniowe głośniki stereo z Dolby Atmos, a także aparat o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą o wielkości 1/2,76″ z pikselami o rozmiarze 1,28 µm (po wykorzystaniu technologii łączenia pikseli) oraz przysłoną f/1.8 i PDAF. Obok niego znajduje się 2 Mpix aparat do wykrywania głębi i dioda doświetlająca. Tablet ma wymiary 284,96×185,23×6,66 mm i waży 620 gramów.

Producent zwraca również uwagę na aparat, który został umieszczony na przodzie. Dzięki zastosowaniu sensora Sony IMX596, który wspiera technologię łączenia czterech pikseli w jeden większy o rozmiarze 1,6 µm, ma pokazać użytkownika w jasnym świetle nawet w sytuacjach, gdzie światła jest mało. Ponadto Xiaomi podkreśla, że aparat znajduje się na dłuższej krawędzi urządzenia, dzięki czemu podczas rozmów wideo użytkownik będzie wyglądał bardziej naturalnie.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 – oprogramowanie i dodatkowe funkcje

A skoro o rozmowach mowa, to trzeba też dodać, że Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 ma również dwa mikrofony o dużym zasięgu dzięki zoptymalizowanemu algorytmowi oprogramowania, aczkolwiek producent dodaje, że funkcja ta działa jedynie podczas korzystania w trybie VOIP, tj. w aplikacjach firm trzecich, służących do rozmów głosowych i wideo.

Użytkownicy mogą także docenić funkcję automatycznej transkrypcji rozmów i automatycznego tłumaczenia z chińskiego na angielski (i na odwrót). Co więcej, rozwiązanie to potrafi rozpoznać nawet do czterech mówiących osób i zaznaczyć, kto co powiedział, a nawet kiedy dokładnie, dodając znaczniki czasu.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 obsługuje też funkcję projekcji z wykorzystaniem DP (przez USB 3.2 Gen 1), więc użytkownicy będą mogli podłączyć tablet do monitora, telewizora czy projektora, aby pokazać na przykład przygotowaną przez siebie prezentację.

Pad 5 Pro 12.4 (źródło: Xiaomi)

Na Pad 5 Pro 12.4 zainstalowany jest system MIUI Pad 13, które zawiera dodatkowe udogodnienia, ułatwiające korzystanie z urządzenia, na przykład różnego rodzaju widżety, dock z aplikacjami przy dolnej krawędzi, możliwość ustawienia skrótów do szybkiego uruchamiania dwóch programów w trybie podzielonego ekranu, możliwość otworzenia kolejnego w pływającym oknie i zminimalizowania komunikatora do pływającego bąbelka.

źródło: Xiaomi

Po połączeniu ze smartfonem użytkownicy mogą łatwo przenosić zdjęcia między urządzeniami, a także korzystać ze schowka i dzielić się kodami weryfikacyjnymi. Z kolei po połączeniu z laptopem, tablet może stać się dodatkowym ekranem (w tym przypadku transfer plików również jest ułatwiony).

Akcesoria do Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Producent przygotował do tabletu dedykowane etui z klawiaturą z 64 klawiszami o skoku 1,3 mm, jednak bez touchpada. Może natomiast ono posłużyć jako podstawka do urządzenia, co ułatwi pracę w przypadku chęci skorzystania z klawiatury. Dostępne są dwa kąty odchylenia: 110° (tryb oglądania) i 122° (tryb pracy). Akcesorium będzie dostępne w dwóch kolorach: czarnym i białym.

Pad 5 Pro 12.4 (źródło: Xiaomi)

Jak zostało wspomniane przy okazji wyświetlacza, urządzenie zapewnia też wsparcie dla obsługi rysikiem. Przygotowany przez producenta stylus wykrywa 4096 poziomów nacisku, a jego ruch po ekranie śledzony jest z częstotliwością 240 Hz. Do tego jest m.in. funkcja rozpoznawania i korekty pisma ręcznego, a nawet jego upiększania.

Według podawanych przez producenta informacji, w pełni naładowany M-Pencil będzie działał przez 8 godzin, a minutowe ładowanie, które odbywa się po przyczepieniu stylusa do bocznej krawędzi, wystarczy na 20 minut pracy. Dodatkowym udogodnieniem jest rozwiązanie, które pozwala szybko uruchomić aplikację do notatek, gdy ekran jest wygaszony – wystarczy przytrzymać klawisz na rysiku i dotknąć wyświetlacza jego końcówką.

Pad 5 Pro 12.4 (źródło: Xiaomi)

Cena Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

6/128 GB – 2999 juanów (równowartość ~2020 złotych),

8/256 GB – 3499 juanów (~2355 złotych)

12/512 GB – 4199 juanów (~2825 złotych),

etui z klawiaturą – 469 juanów (~315 złotych),

rysik M-Pencil – 349 juanów (~235 złotych),

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego urządzenia poza Chinami.