Xiaomi Buds 4 to nowe słuchawki dla tych, którzy nie lubią gumek

Podczas konferencji, na której oficjalnie zaprezentowano najnowsze flagowe smartfony Xiaomi 13 i 13 Pro, pokazano także zegarek Watch S2 oraz słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) – Buds 4. Przyjrzyjmy się dokładnie tym ostatnim, bowiem w wielu aspektach wyglądają naprawdę ciekawie.

Specyfikacja Xiaomi Buds 4

Zacznijmy od tego, że głównym wyróżnikiem tego modelu jest konstrukcja. Nie są to kolejne słuchawki wyposażone w gumki, nazywane dokanałowymi. Xiaomi Buds 4 są reprezentantem słuchawek dousznych, a zatem bez dodatkowych nakładek. Tego typu konstrukcji nie ma zbyt wiele na rynku – z najnowszych na myśl przychodzą mi Huawei FreeBuds 4 oraz oczywiście AirPods 2. generacji.

Mimo braku gumek nie zabrakło funkcji znanych z innych, flagowych modeli. Na pokładzie są zatem aktywna redukcja hałasów i tryb przezroczystości. W przypadku ANC mam jednak wątpliwości, na ile skutecznie będzie ono działać bez dodatkowej izolacji akustycznej, którą zwykle zapewniają gumki. Za reprodukcję dźwięku odpowiada przetwornik dynamiczny z membraną grafenową i podwójnym magnesem.

fot. Xiaomi

Zaimplementowano też dźwięk przestrzenny, a także nowy kodek audio Bluetooth – LHDC 5.0. Ma on zapewniać jakość do 192 kHz, podczas gdy dotychczas było to 96 kHz. Warto jednak dodać, że kodek ten będzie obsługiwany na razie tylko na smartfonach Xiaomi 13 i 13 Pro. Gwarancją wysokiej jakości ma być certyfikat Hi-Res Audio Wireless.

Xiaomi Buds 4 wspierają również Bluetooth 5.3, a ponadto są w stanie łączyć się z dwoma urządzeniami jednocześnie. Każda ze słuchawek została wyposażona w akumulator o pojemności 30 mAh, natomiast futerał 480 mAh. Zestaw ten ma zapewniać do 6 godzin odtwarzania na jednym naładowaniu i do 30 godzin w połączeniu z etui ładującym.

fot. Xiaomi

8.7 Ocena

Cena i dostępność

Xiaomi Buds 4, podobnie jak pozostałe urządzenia z konferencji, zostały zaprezentowane póki co tylko w Chinach. Na ten moment nie mamy informacji, kiedy słuchawki mogą pojawić w Polsce.

Jeśli natomiast mowa o rynku chińskim, to Buds 4 zostały wycenione na 699 juanów, co w przeliczeniu po obecnym kursie daje równowartość ~450 złotych. Słuchawki dostępne będą w trzech kolorach – czarnym, białym oraz zielonym. Sprzedaż w chińskich sklepach już ruszyła.