Nowy Xiaomi Watch S2 jest godnym konkurentem samsungowego Galaxy Watch 5

Długo wyczekiwany dzień premier sprzętu Xiaomi nareszcie nastąpił, a wraz z nim poznaliśmy nie tylko smartfony z serii Xiaomi 13, ale także smartwatch Xiaomi Watch S2. Sprawdźmy, co przygotował chiński producent, który wyraźnie chce konkurować z Samsungiem.

Galaxy Watch 5? Nie, to Xiaomi!

Pierwsze, co momentalnie rzuca się w oczy, to wygląd nowego smartwatcha Xiaomi. Wyświetlacz jest okrągły, a koperta ma dwa przyciski na boku, łudząco podobne do tych w Samsungu Galaxy Watch 5. Pokazuje to z kim producent chce rywalizować na rynku wearables.

Xiaomi Watch S2 występuje w dwóch rozmiarach: 42 mm i 46 mm. Ten pierwszy ma ekran o średnicy 1,32 cala, a drugi – 1,43 cala. Oba wykonane zostały w technologii AMOLED i oferują rozdzielczość 466 na 466 pikseli.

Obie wersje różni jeszcze akumulator. W mniejszym wariancie ma on pojemność 305 mAh i ma pozwolić na tydzień pracy na jednym ładowaniu, zaś większy model ma 500 mAh i oferuje nawet 12 dni działania bez potrzeby podłączenia do ładowarki. To sporo, patrząc na konkurencję, jednak nie znamy konkretnej metodologii stojącej za tymi wartościami. Warto poczekać zatem na recenzje użytkowników.

Nie zabrakło cech premium

Poza klasycznymi pomiarami pulsu i saturacji krwi, Xiaomi Watch S2 jest w stanie zmierzyć ilość tkanki tłuszczowej, mięśni szkieletowych, zawartość białka w organizmie, a nawet temperaturę skóry użytkownika.

Ponadto do dyspozycji jest klasyczny pomiar długości i jakości snu, a specjalnie dla kobiet istnieje możliwość monitorowania cyklu menstruacyjnego. Osoby aktywne ucieszą się z kolei z ponad stu dostępnych trybów ćwiczeń.

Wbudowany w smartwatch został też mikrofon i głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych. Do tego urządzenie obsługuje Bluetooth 5.2, GPS i NFC. Można je również na krótko zanurzyć w wodzie bez obawy o działanie, gdyż producent zapewnił mu wodoszczelność na poziomie 5 ATM.

Dostępność i cena

Premiera nowego sprzętu Xiaomi miała miejsce w Chinach i na razie tylko na tamtejszym rynku można go zakupić. Nie ma się jednak co martwić – skoro poprzednia generacja „mądrych zegarków” tego producenta była dostępna w Polsce, to i tej możemy się spodziewać. Raczej nie doczekamy się ich jednak przed końcem roku.

Ceny Xiaomi Watch S2 zależne są od wybranego rozmiaru, koloru i rodzaju paska. Wersja czarna modelu 42 mm kosztuje 999 juanów (~650 złotych), a 46 mm – 1099 juanów (~700 złotych). Za wersję ze złotą lub srebrną kopertą i ze skórzanym paskiem trzeba dodatkowo dopłacić, gdyż kosztuje, kolejno, 1199 juanów (~750 złotych) za 42 mm i 1299 juanów (~850 złotych) za 46 mm.