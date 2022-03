Nowe PlayStation Plus VS Xbox Game Pass – porównujemy subskrypcje Sony i Microsoftu

Po długich miesiącach oczekiwań Sony ujawniło pełną rewizję PlayStation Plus. Subskrypcja w nowej formie stanie do walki z Xbox Game Pass. Czy Jim Ryan przygotował ofertę, która rzeczywiście ma szansę konkurować z tą od giganta z Redmond? Sprawdźmy to w prostym porównaniu.

Zestawienie ofert subskrypcyjnych

Wdrożenie nowego formatu PlayStation Plus rozpocznie się w czerwcu 2022 roku. Do tego czasu Jim Ryan ujawni jeszcze pełną listę gier obecnych w pakietach Extra (PS4/PS5), a także Premium (PS1/PS2/PS3/PSP). Jako że PlayStation Now nie jest obecnie dostępne w Polsce, skorzystamy najpewniej z zastępczego progu Deluxe. Jest on pozbawiony możliwości streamingu gier w chmurze, co oznacza, iż ominą nas całkowicie gry na PlayStation 3.

W poniższej tabeli zdecydowałem się również na podanie wszystkich cen w europejskiej walucie. Niestety, polski oddział PlayStation został zaskoczony ogłoszeniem centrali tak samo, jak gracze na całym świecie. Komunikacyjna katastrofa, przez którą nie znamy jeszcze lokalnych cen subskrypcji. Gdy tylko się pojawią, podmienię wszystkie wartości na złotówki.

Wariant subskrypcji Essential Extra Deluxe Premium 2 bezpłatne gry co miesiąc TAK TAK TAK TAK ekskluzywne zniżki na gry TAK TAK TAK TAK bezpłatne avatary i DLC TAK TAK TAK TAK zapisy w chmurze TAK TAK TAK TAK dostęp do gry sieciowej TAK TAK TAK TAK ~400 gier z PS4/PS5 NIE TAK TAK TAK ~340 gier z PS1/PS2/PSP/PS3 NIE NIE TAK (bez PS3) TAK streaming gier z PS1/PS2/PSP/PS3 na konsolach PS4/PS5 oraz PC NIE NIE NIE TAK wersje próbne wybranych gier NIE NIE TAK TAK CENA 8,99 euro miesięcznie / 24,99 euro kwartalnie / 59,99 euro rocznie 13,99 euro miesięcznie / 39,99 euro kwartalnie / 99,99 euro rocznie brak informacji 16,99 euro miesięcznie / 49,99 euro kwartalnie / 119,99 euro rocznie

A teraz porównajmy to zestawienie ofert z obecnym już na rynku Xbox Game Pass. Najmocniej tutaj wygląda wersja Ultimate, która oferuje ekskluzywne produkcje w dniu swojej premiery, a także ogrom tytułów od wydawców zarówno niezależnych, jak i gigantów branży w stylu Electronic Arts. To wszystko na przestrzeni czterech generacji konsol, jeśli uwzględnimy pełny dostęp do chmury, nawet w Polsce.

Warto zauważyć, że miesięczna cena najdroższego wariantu Xbox Game Pass jest mniejsza niż kwota subskrypcji PlayStation Plus Extra, czyli drugiego progu nowej oferty od Sony. Jim Ryan powiedział wyraźnie– gier od PlayStation Studios w dniu premiery tam nie będzie. Jest to dość jasne – Sony nie może sobie pozwolić na utratę przychodu z początkowej sprzedaży gier, gdzie ich ceny zbliżają się już do 350 złotych.

Wariant subskrypcji Xbox Game Pass PC Game Pass Xbox Game Pass Ultimate ~300 gier na konsoli, w tym ekskluzywne tytuły w dniu premiery TAK NIE TAK ~300 gier na PC, w tym ekskluzywne tytuły w dniu premiery NIE TAK TAK Xbox Cloud Gaming NIE NIE TAK gry z EA Play NIE TAK TAK gry z Games with Gold NIE NIE TAK CENA 9,99 euro miesięcznie 9,99 euro miesięcznie 12,99 euro miesięcznie

Czy pozycje takiego kalibru jak Death Stranding, God of War czy Returnal będą w stanie konkurować z Xbox Game Pass, które na premierę oferowało Halo Infinite, Forza Horizon 5 czy też Psychonauts 2? Raczej nie. Graczom zdecydowanie spodobał się model Microsoftu, przez co na pewno chcieliby zobaczyć takie Gran Turismo 7 czy Horizon: Forbidden West w nowej usłudze, nie wspominając o nadchodzących premierach od PlayStation.

Nie pomaga również fakt, że klasyczny katalog gier został ukryty za ostatnim progiem. Jim Ryan twierdzi, iż jest on przeznaczony dla największych fanów. Sony nie podzieliło się jeszcze żadnymi szczegółami na temat jakości emulacji czy też najważniejszych gier z PS1 i PS2, jakie pojawią się w usłudze. A w tym przypadku jest o czym rozmawiać.

Klasyczny katalog w PlayStation Plus Premium

Osobiście nie wyobrażam sobie tej subskrypcji bez pełnych antologii Jak & Daxter, Ratchet & Clank, Sly Cooper czy też God of War. Burnout 3: Takedown oraz SSX Tricky to już wyłącznie pobożne życzenia. Nie wierzę, że Electronic Arts byłoby w stanie odnowić licencję na potrzeby subskrypcji Sony. Mam jednak nadzieję, że selekcja tytułów z PS2 będzie naprawdę porządna i ominie te śmieci, które obecnie znajdują się w sekcji PS2 on PS4. Poza tytułami Rockstar Games, który jako jedyny wcześniej kwapił się dostarczyć swój cały klasyczny katalog gier.

W przypadku PS1 wybór jest trudniejszy, ponieważ najważniejsze gry dostały już swój lifting. Trylogie Crash Bandicoot oraz Spyro the Dragon? Nie ma sensu już ich tam wrzucać, gdy są piękne wydania od Activision-Blizzard. Selekcja powinna więc dotyczyć unikalnych tytułów, które nie pojawiły się na nowszych platformach. Crash Bash, Kula World, Metal Gear Solid? A może antologie Dino Crisis oraz Medal of Honor? To byłyby z pewnością unikalne produkcje, które wzbogaciłyby klasyczny katalog PlayStation Plus Premium/Deluxe.

Oczywiście, zostaje również słoń w składzie porcelany – PlayStation 3. Dalej podtrzymuję swoje stwierdzenie, że Sony jest w stanie emulować tę konsolę na PlayStation 5. Udostępnienie tych produkcji wyłącznie w formie chmury jest decyzją biznesową, która jest o wiele łatwiejsza dla Jima Ryana. Niemniej jednak, Polska czeka na PlayStation Now już 8 lat. Jeżeli Microsoft potrafi wprowadzić Xbox Cloud Gaming na lokalny rynek, to dla chmury PlayStation również nadszedł najwyższy czas, by zagościć w naszym kraju.

PlayStation Now debiutowało jeszcze na PS3. Od tego czasu branża zmieniła się nie do poznania (źródło: PlayStation Blog)

Biznesowe decyzje w Sony

Opuśćmy na chwilę perspektywę graczy, by popatrzeć na wielki świat i ludzi w garniturach. W poprzednim roku Sony zarobiło na subskrypcjach około 3,7 mld dolarów. Zaledwie 5% z tych subskrypcji to PlayStation Now. Dlatego też Sony zależało, by te usługi połączyć i uczynić je równie atrakcyjnymi. Zwłaszcza że 119,99 euro za PS Plus Premium oferuje więcej, niż połączone PS Now oraz PS Plus w tej samej cenie!

Nawet jeżeli nie przybędzie im ani jeden nowy abonent, to Jim Ryan i tak zarobi jeszcze więcej. Wynika to ze zwiększenia ceny podstawowego pakietu Essential, a także automatycznej migracji użytkowników PlayStation Now na PlayStation Plus Premium. Warto też pamiętać, że wielu użytkowników na pewno przeskoczy o próg lub dwa wyżej, chcąc mieć kompletne doświadczenie na PS4 lub PS5.

Jeżeli przestaniemy zerkać na Xbox Game Pass, oferta Sony jest naprawdę mocna. W najwyższym progu otrzymujemy dostęp do około 700 gier! Przecież nikt nie ma tyle czasu w ciągu dnia, by zainteresować się choćby połową z nich. Dlatego też brak możliwości pobierania gier z PlayStation 3 nie boli aż tak bardzo. Jestem pewien, że w okresie wakacyjnym PS Plus tak zasypie nas grami, że jeszcze będziemy mieli ich wszyscy dosyć.

Prawda jest również taka, że oferty mogą być ze sobą zestawiane wyłącznie, gdy rozważamy zakup jednej z konsol. Gdy już posiadamy PlayStation 5 lub Xbox Series X|S, i tak nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Albo decydujemy się na subskrypcję producenta naszej konsoli, albo kupujemy wszystkie gry i dodatki osobno. Jedno jest natomiast pewne – posiadając zakupioną subskrypcję, nie kończymy wydatków na konsoli. Łatwiej jest zakupić taki pakiet dodatków do Forza Horizon 5, gdy koszt gry jest wliczony w abonament, prawda?

Pozostaje mieć więc nadzieję, że Sony ujawni wkrótce więcej szczegółów na temat biblioteki gier w PlayStation Plus Extra i Premium. Do tego czasu będziemy operować na suchych, europejskich liczbach. Wszystko to w oczekiwaniu na przebudzenie polskiego oddziału Sony i ceny oferty w złotówkach.