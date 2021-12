Japonia w Forza Horizon 5 – gracz dopiął swego

Patrząc na selekcję lokacji w serii studia Playground Games, Meksyk nie jest najgorszym wyborem dla Forza Horizon 5. Istnieje jednak grupa osób, która jeszcze przed premierą czwartej części, marzyła o wyścigach w Japonii. Teraz jest to możliwe – za sprawą pewnego projektu jednego z graczy.

Ciasne uliczki w japońskiej scenerii

Laboratorium Zawodów zostało jeszcze bardziej rozbudowane w Forza Horizon 5. Dzięki temu – przy odpowiednich chęciach i zaangażowaniu – można stworzyć naprawdę zakręcone projekty tras. Takimi cechami wykazał się jeden ze stałych bywalców forum poświęconego serii Forza Horizon na Reddicie – u/onablueplanet.

Przygotowany przez niego odcinek całkowicie zamienia meksykański klimat na Japonię. Ciasne, ogrodzone uliczki miast oraz ostre zakręty przypominają o najbardziej emocjonujących pojedynkach z serii Initial D.

Co jest jednak najlepsze – każdy z Was może łatwo przetestować nową trasę, wpisując jeden z jej kodów w Laboratorium Zawodów, dostępnym w menu głównym pod zakładką Creative Hub. Autor wyścigu przygotował też specjalną konfigurację dla Subaru Impreza 22B (r.1998), którą możemy wypróbować w tych specyficznych zawodach.

Północ: 140 518 567

Świt: 105 802 158

Dzień: 631 046 887

Deszcz: 124 145 659

Time Attack (tryb solo, bez SI): 146 424 813

Samochód (Subaru Impreza 22B-Sti, 4WD, Klasa A): 382 485 535

Laboratorium Zawodów pozwala na cuda, co pokazała japońska trasa w Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 to królowa wyścigów

Niecały tydzień temu, podsłuchałem jednego z przyjaciół, rozmawiającego przez telefon o dużym prezencie dla dziecka. Odpowiedzią okazał się Xbox Series S, który w tym roku zagości pod wieloma choinkami w polskich domach. Nic w tym dziwnego – za nieco ponad 1300 złotych gracze otrzymują konsolę nowej generacji z prawdziwego zdarzenia.

To oznacza również, że Forza Horizon 5 trafi do ogromnej liczby nowych graczy. Ba, istnieje nawet cień szansy, że nowe pokolenie fanów branży, wychowa się właśnie na konsoli Microsoftu. Patrząc na rosnącą popularność Xbox Game Pass oraz jakość gier wydawanych przez Microsoft, trudno powiedzieć, co może ich zatrzymać.

Piszę o tym, ponieważ Forza Horizon 5 jest niesamowicie dopracowaną produkcją, która zasłużyła na swoją sławę. Sam rozpocząłem w niej kolejny sezon zdobywania nagród, wiedząc, że co tydzień będę wracać po kolejne.

Jeżeli szukacie wyścigowej frajdy, obecnie na rynku nie ma lepszej propozycji.