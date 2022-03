Fortnite bez budowania już na stałe

Od momentu, gdy tryb bez budowania pojawił się w Fortnite z okazji nowego sezonu, wiedziałem iż tak łatwo się go nie pozbędziemy. Epic właśnie poinformował, że Zero Budowania zostaje na stałe, jako dodatkowy tryb rozgrywki w legendarnym już battle-royale.

Pilnuj nadosłony!

Aby spróbować nowego trybu zabawy, w menu głównym Fortnite musicie dostać się do strony Odkryć. Wystarczy kliknąć przycisk Zmień podczas pobytu w lobby. Stąd już łatwo wybrać Zero Budowania, które całkowicie przekształci dotychczasową rozgrywkę w battle-royale.

W grze zostaje wprowadzone również wjeżdżanie po wyciągach, a także wspinanie się, pozwalające zdobyć przewagę wysokości. Ta wcześniej była kreowana przez budowle, dlatego cieszy iż studio nie zapomina o tym elemencie taktyki.

Jak się bronić bez budowania? To bardzo proste. Gracze posiadają Nadosłonę, która stanowi pierwszą linię obrony. Ta odnawia się nawet, gdy pociski wroga całkowicie ją zlikwidują. Jej mechanizm działania jest podobny do tarczy w Halo Infinite. To zdecydowanie przyspiesza pojedynki, zachęcając jednocześnie do szukania kryjówek w gotowych już budynkach, znajdujących się na mapie świata.

Fortnite pomaga Ukrainie

Do 25 marca, wpływy z gry Epic Games dostarczyły aż 70 mln dolarów na pomoc walczącej Ukrainie. Do akcji dołączył również Xbox, który zrezygnował z prowizji dotyczącej sprzedaży każdego elementu w grze. Pomoc Ukrainie potrwa do 3 kwietnia, dlatego jestem przekonany iż ta kwota będzie co najmniej trzykrotnie większa. To niewątpliwie jeden z największych gestów pomocy, jaki wykazała się branża gier wobec Ukrainy.

Doktor Strange jest nagrodą za ukończenie przepustki sezonowej w Fortnite (źródło: Epic Games)

Pamiętajcie również, że rozpoczął się nowy sezon w trzecim rozdziale. To oznacza kolejną przepustkę sezonową, pozwalającą na zdobycie skórki Doktora Strange’a, znanego z filmów Marvel Cinematic Universe. Benedict Cumberbatch nie zdobył co prawda Oscara, lecz dolary z bycia gwiazdą komiksowego uniwersum, na pewno złagodzą tę ranę.

Nigdy nie byłem fanem walk z budowlańcami w Fortnite, dlatego zmiany cieszą mnie niezmiernie. Od teraz wszyscy będą mogli się cieszyć rozgrywką tak jak chcą, bez obaw iż upragniony tryb wkrótce opuści produkcję Epic Games.