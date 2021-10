Returnal w patchu 2.0 dostanie dwie funkcje, o które prosili gracze

Returnal to znakomity tytuł na PlayStation 5, choć od początku brakowało mu pewnych funkcji. Teraz się to zmienia i gracze nareszcie zyskali nieco większą swobodę.

Reklama

Returnal to gwiazda tegorocznych gier na Playstation 5

Połączenie strzelanki z mechanikami znanymi z gier roguelike to z pewnością prawdziwy unikat. Jeśli dodamy do tego oprawę AAA na miarę PlayStation 5 to otrzymujemy jednego z lepszych tegorocznych gier na wyłaczność na konsolę Sony. Pomimo tego, że jakiś czas temu planowałem zakup Returnala, to wieść o nowej aktualizacji przypomniała mi o tym tytule i przyspieszyła proces zakupowy. Co zatem ma do zaoferowania patch 2.0?

Pierwszą nowinką, którą ma nam do przekazania tytuł od Housemarque jest tryb fotograficzny i to jemu twórcy poświęcają najwięcej uwagi w materiale na YouTube. W końcu uwolnimy się od widoku zza pleców bohaterki i dowolnie ustawimy pozycję kamery, dostosujemy światło oraz nałożymy odpowiednie efekty graficzne w dowolnym momencie rozgrywki (z pominięciem kilku przypadków, takich jak sekwencje z widokiem z pierwszej osoby). Jeżeli komuś brakowało możliwości uchwycenia piękna planety Atropos, teraz ma świetny powód by powrócić do rozgrywki.

Reklama

A teraz coś bardziej praktycznego

Do gry dodano bowiem opcję „Suspend Cycle”. Na czym ona polega? Oddajmy głos Harry’emu Krugerowi, reżyserowi Returnala:

Funkcja „Suspend Cycle” pozwala na zapauzowanie cyklu i późniejszy powrót do niego, nawet jeżeli wyjdziemy z gry i wyłączymy konsolę. Struktura gry pozostaje niezmieniona, więc nie jest to typowa opcja zapisu gry. Kiedy zapauzujemy cykl, Returnal utworzy jeden „punkt podtrzymania”. W momencie powrotu do gry punkt jest usuwany i nie może zostać ponownie użyty. Gra zostaje kontynuowana dokładnie od miejsca w którym wyszliśmy, a jeśli chcemy znowu zapauzować cykl, postępy zostaną zapisane od nowego punktu. Są pewne ograniczenia – przykładowo, gracze nie mogą utworzyć „punktu podtrzymania” podczas walk z bossami, w trakcie przerywników, sekwencji z widokiem z pierwszej osoby oraz intensywnych walk.

Z pewnością, opcja pauzy w cyklu będzie sporym ułatwieniem dla graczy. Returnal aż się prosił o dodanie podobnej funkcji, bo do tej pory zawsze trzeba było czekać na to, aż zakończy się aktualny cykl, by nie stracić postępów w grze.

Patch jest dostępny do pobrania na konsoli od wczoraj. Atropos wzywa, nie każcie mu czekać.