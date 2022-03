Nie ma drugiego takiego smartfona. Teraz kupisz go za pół ceny

Nieczęsto na rynku debiutuje smartfon, który jest inny niż zdecydowana większość bardzo podobnych do siebie urządzeń różnych marek. A taki właśnie jest nowy Doogee S98, który w dodatku obecnie dostępny jest w promocji, obniżającej jego cenę o ponad połowę!

Premiera smartfona Doogee S98 z dwoma ekranami i aparatem Night Vision

Doogee S98 jest jedynym smartfonem na rynku z takim combo na panelu tylnym. Znajdziemy na nim bowiem dodatkowy, okrągły ekran, jak i wielofunkcyjny moduł aparatu. Producent nie podaje parametrów dodatkowego wyświetlacza, natomiast informuje, że za jego pośrednictwem użytkownik może wyłączać alarmy lub włączać drzemkę przed kolejnym dzwonkiem, kontrolować odtwarzanie muzyki, odebrać i odrzucić przychodzące połączenie, a także sprawdzać czas i powiadomienia. Ponadto dostępnych jest wiele różnych tarcz – zarówno nowoczesnych, jak i bardzo tradycyjnych, inspirowanych klasycznymi zegarkami.

Doogee S98 wyposażono też w oryginalny zestaw aparatów. Nie ma tu żadnych „zapychaczy”, tj. matrycy do zdjęć makro i pomiaru głębi. Jest natomiast coś, co wyróżnia to urządzenie na tle konkurencji, a mianowicie 20 Mpix Night Vision Camera z sensorem Sony IMX350 (f/1.8), który wraz dwoma Infrared Night Vision Lights pozwala „widzieć w ciemności”, podobnie jak noktowizor. Obraz jest czarno-biały, ponieważ w procesie rejestrowania materiałów nie bierze udziału dioda doświetlająca.

Dla większości zjadaczy chleba będzie to prawdopodobnie jedynie ciekawostka, ale znajdzie się też grono użytkowników, którzy skorzystają z tego bardzo często. Doogee celuje bowiem w osoby, które potrzebują takiego rozwiązania, a nie wszystkich klientów – dla nich przeznaczone są inne smartfony w ofercie marki. Oczywiście nie zabrakło również „standardowych” aparatów – główny ma 64 Mpix (f/1.8) z PDAF, a do tego jest też 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia aż 130°.

Na przodzie umieszczono zaś aparat 16 Mpix z matrycą Samsung S5K3P9SP, który znajduje się w wycięciu w górnej części wyświetlacza LCD o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli (proporcje 19:9). Ekran charakteryzuje się jasnością 480cd/m² i współczynnikiem kontrastu 15000:1 oraz jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass.

We wnętrzu smartfona znalazło się zaś miejsce dla procesora MediaTek Helio G96 2,1 GHz (12 nm) oraz 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do 512 GB. Ponadto Doogee S98 oferuje m.in. moduł NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dodatkowy klawisz z możliwością personalizacji (do szybkiego uruchamiania wybranej funkcji, np. pomiaru wysokości) i niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD).

Smartfon ma wymiary 172x82x15,5 mm i waży 320 gramów, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12 i czerpie prąd z akumulatora o pojemności 6000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 33 W (przez port USB-C; do 100% w ~2 godziny; zasilacz 33 W w zestawie), a także indukcyjne 15 W. Ponadto urządzenie może pochwalić się certyfikatami IP68, IP69K i MIL-STD-810G.

Doogee S98 jest dostępny w oficjalnym sklepie Doogee na platformie AliExpress od 1291,85 złotych z VAT. Według informacji, podawanych przez producenta, jest to cena aż o 52% niższa od regularnej. Oferta obowiązuje jeszcze przez prawie trzy dni.