PlayStation Plus – nadchodzą wielkie zmiany

Stało się! Projekt Spartakus jest już rzeczywistością. Jim Ryan przedstawił oficjalny plan zmian w subskrypcji PlayStation Plus. Pojawią się trzy progi płatności, w których gracze będą mogli odebrać zaskakujące benefity.

Stań do walki, Spartakusie

Od czerwca 2022 roku, PlayStation Plus zostanie podzielone na trzy segmenty. W momencie gdy piszę ten artykuł, PlayStation Polska nie podało jeszcze planowanych cen w naszym kraju, dlatego posłużymy się tutaj europejską wyceną. Gdy stosowny komunikat się pojawi, zaktualizujemy tę informację. Plany przedstawiają się następująco:

PlayStation Plus Essential (8,99 euro miesięcznie / 24,99 euro kwartalnie / 59,99 euro rocznie) – dwie bezpłatne gry miesięcznie, ekskluzywne zniżki na gry, dostęp do gry sieciowej oraz zapisów w chmurze;

dwie bezpłatne gry miesięcznie, ekskluzywne zniżki na gry, dostęp do gry sieciowej oraz zapisów w chmurze; PlayStation Plus Extra (13,99 euro miesięcznie / 39,99 euro kwartalnie / 99,99 euro rocznie – zawartość pakietu Essential + katalog około 400 gier na PS4 oraz PS5, dostępnych do ściągnięcia oraz gry w chmurze. W tym produkcje od PlayStation Studios oraz wydawców zewnętrznych;

– zawartość pakietu Essential katalog około 400 gier na PS4 oraz PS5, dostępnych do ściągnięcia oraz gry w chmurze. W tym produkcje od PlayStation Studios oraz wydawców zewnętrznych; PlayStation Plus Premium (16,99 euro miesięcznie / 49,99 euro kwartalnie / 119,99 euro rocznie) – zawartość pakietów Essential i Extra + około 340 gier z PS3 (chmura), a także PS1, PS2, PSP (chmura oraz emulacja), wersje próbne gier, umożliwiające ich sprawdzenie przed zakupem.

Szczegóły premiery

Co ciekawe, w krajach gdzie PlayStation Now nie jest obecnie dostępne, Premium zostanie zastąpione przez Deluxe. Nie będzie zawierać streamingu gier z PlayStation 3, ograniczając ostatni próg do klasycznych produkcji z PS1, PS2 oraz PSP. Sony poinformowało, że pierwsza linia gier z PS4 i PS5, obejmie takie pozycje Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 oraz Returnal.

Jednocześnie pojawiła się informacja, iż wszyscy obecni subskrybenci PlayStation Now, zostaną automatycznie zmigrowani do PlayStation Plus Premium, bez dodatkowych opłat. Oczywiście sprawa ta nie dotyczy Polski, gdzie najpewniej doczekamy się tańszego progu Deluxe.

Planowane zmiany będą wdrażane stopniowo na całym świecie. W czerwcowym okienku, nowych usług doczekają się pierwsze rynki w Azji. Spartakus trafi później do Ameryki Północnej, Europy oraz reszty świata, gdzie PS Plus jest istniejącą usługą. Do końca pierwszej połowy 2022 roku, proces wdrożenia ma być zakończony. Sony obiecuje również rozszerzenie usług w chmurze na inne kraje, lecz osobne komunikaty pojawią się w najbliższej przyszłości.

Zaledwie ponad rok po premierze, Returnal zadebiutuje w nowym PlayStation Plus

PlayStation Plus bez gier Sony na premierę

Jim Ryan wypowiedział się również na łamach gamesindustry.biz, opowiadając redaktorom portalu o nowej subskrypcji. Zasugerował, iż nie zobaczymy w niej takich hitów jak God of War: Ragnarok w dniu premiery. Argumentuje to faktem, iż przy zastosowaniu modelu subskrypcyjnego, PlayStation Studios nie będzie mogło wydawać tak dopracowanych gier jak dotychczas. Stwierdził również, iż graczom podoba się obecny cykl wydawniczy Sony, dlatego nie zamierza dokonywać w nim zbędnych zmian.

Mnie jednak ciekawi bardziej lista klasycznych gier z PS1, PS2, oraz PSP, jakie pojawią się wkrótce w usłudze. Mam nadzieję, że Sony postawi tutaj na największe klasyki ze swojego ogromnego portfolio, które usprawiedliwią zakup subskrypcji w równowartości 120 euro. Jak pisałem wcześniej, czekamy również na oficjalne, polskie ceny nadchodzącego abonamentu. Gdy takie się pojawią, wrócimy do Was z należytą informacją.

A tymczasem, jutro powinno się pojawić ogłoszenie o grach w PlayStation Plus na kwiecień.