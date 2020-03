Pożegnanie z PlayStation 3 coraz bliżej – Sony wygasza kolejną ważną funkcję konsoli

Siódma generacja konsol zajmuje w moim sercu bardzo szczególne miejsce, bowiem to właśnie od mojego własnego PlayStation 3 zaczęła się moja pełnoprawna przygoda gracza konsolowego i to na tym systemie stawiałem pierwsze kroki z wtedy najnowszymi tytułami z segmentu AAA, których mój ówczesny komputer nie był w stanie uruchomić. Kilka lat temu Sony zaczęło powoli żegnać graczy z konsolą, a dziś – po trzynastu latach obecności na rynku – na japońskiej witrynie PlayStation pojawiła się informacja o rezygnacji z dość istotnej funkcji.

Utrudniona komunikacja pomiędzy graczami – Sony częściowo wyłącza wiadomości w PlayStation 3

Oficjalne oświadczenie firmy mówi, że już od 30 czerwca 2020 roku niemożliwe stanie się wysyłanie wiadomości z PlayStation 3 na inne platformy Sony, a także na aplikację PlayStation Messages. Funkcja ta jednak nadal będzie działać poprawnie pomiędzy przedstawicielami siódmej generacji konsol tego japońskiego producenta.

Mimo że, jak już wspominałem, informacja ta pochodzi z japońskiej strony producenta, to możemy być pewni, że wkrótce analogiczna notatka pojawi się również w innych wersjach witryny. Sony deklaruje jednak, że data zakończenia wsparcia dla tej konkretnej funkcji może ulec zmianie zależnie od regionu.

Choć osoby grające jedynie w gry pozbawione modułu sieciowego raczej nie odczują tej zmiany, to może być to swoiste przygotowanie graczy na stopniowe wyłączanie innych, bardziej istotnych funkcji konsoli, co jest naturalnym zjawiskiem. System ten funkcjonował na rynku ponad dekadę, a dalsze utrzymywanie jego stuprocentowego działania raczej nie ma już większego sensu.

Kiedy oficjalnie pożegnamy PlayStation 3?

W tamtym roku w społeczność graczy uderzyła wiadomość o wyłączeniu trybów multiplayer kilku bardzo cenionych tytułów, w które wciąż zagrywało się wiele osób. Podobny los zapewne spotka kolejne gry w ciągu najbliższych miesięcy i nie należy się temu specjalnie dziwić, bowiem Sony, jak i sami wydawcy, starają się nakłonić graczy do przejścia na – i tak chylącą się ku końcowi – ósmą generację konsol.

Jeśli wciąż aktywnie korzystasz z PS3, to spokojnie, nie ma powodów do paniki. Kultowe już PlayStation 2 oficjalnie utraciło wsparcie producenta dopiero w 2018 roku, czyli po 18 latach od premiery konsoli. Choć PS3 zapewne nie pożyje aż tak długo, to z pewnością otrzymamy stosowne ostrzeżenie na wiele miesięcy przed zablokowaniem poszczególnych funkcji.

Źródło: PlayStation, PushSquare, własne

