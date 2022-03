Xbox Game Pass – kolejne atrakcje na marzec

Połowa miesiąca to czas ogłoszeń od Microsoftu. Producent konsol podzielił się informacją o najnowszych grach, jakie pojawią się w usłudze Xbox Game Pass. Wybory są – krótko mówiąc – dość intrygujące.

Reklama

Lawina nowości w Xbox Game Pass

Otwarcie marca było naprawdę świetne. Do subskrypcji wpadło chociażby Marvel’s Guardians of the Galaxy, czyli jeden z największych hitów poprzedniego roku. Tym razem, Microsoft przygotował atrakcje nieco mniejszej rangi, choć również związane z segmentem gier wysokobudżetowych. Tradycyjnie już, rzućmy okiem na propozycje:

Shredders (Chmura, Konsola, PC) – 17 marca;

(Chmura, Konsola, PC) – 17 marca; The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Chmura, Konsola, PC) – 17 marca;

(Chmura, Konsola, PC) – 17 marca; Tainted Grail: Conquest (Konsola) – 22 marca;

(Konsola) – 22 marca; Zero Escape: The Nonary Games (Chmura, Konsola, PC) – 22 marca;

(Chmura, Konsola, PC) – 22 marca; Norco (PC) – 24 marca;

(PC) – 24 marca; F1 2021 (Konsola) – 24 marca.

Czekałem na ostatnią odsłonę F1 od Codemasters, dlatego jej premiera w Xbox Game Pass oraz EA Play cieszy mnie tutaj najbardziej. Ciekawą propozycją będzie również Shredders. Jak wypadnie kolejna próba stworzenia gry o snowboardingu? Sprawdzicie to już 17 marca!

Reklama

Specjalna promocja na abonament Microsoftu

Xbox Game Pass jest popularnym abonamentem, choć nie tak popularnym jak życzyłby sobie tego Microsoft. Dlatego też gracze będą mogli wyrwać aż trzy miesiące subskrypcji na komputerach, jeśli tylko bawili się do końca lutego w jednej z ostatnich wielkich premier Microsoftu. Mowa tutaj o Halo Infinite, Forza Horizon 5 oraz Age of Empires IV.

7.3 Ocena

Jeżeli aplikacja Xbox wykryje podobną aktywność, przyzna graczowi trzy miesiące subskrypcji. Ta może zostać aktywowana maksymalnie do końca 12 kwietnia, więc trzeba będzie się pospieszyć. Muszę przyznać, iż ten abonament doprowadził mnie do odkrycia wielu pozycji, w które inaczej pewnie bym nie zagrał.

Kupować kotów w worku nie lubię, a wersje demonstracyjne gier są niestety coraz rzadsze. Czy hojność ekipy Phila Spencera zna granice? Na obecny moment, wydaje się że nie. Trudno jednak nie zauważyć, że promocje na Xbox Game Pass są niewątpliwie coraz rzadsze.