RTX 3090 Ti już w sprzedaży

Oto i jest. Wyczekiwana karta graficzna stworzona z myślą o graczach, a także twórcach treści. GeForce RTX 3090 Ti miał zadebiutować zdecydowanie wcześniej, bo już miesiąc temu, jednak jego premiera, zważywszy na globalny niedobór półprzewodników, została opóźniona. Na szczęście już niebawem układ będzie mógł trafiać do pierwszych komputerów. O ile kogoś będzie na to stać.

GeForce RTX 3090 Ti – jest drogi i potężny. I drogi

Najnowsza propozycja Zielonych z segmentu premium będzie produktem, na który zdecydują się tylko najbardziej wymagający i najbardziej zasobni użytkownicy – czy to gracze, czy twórcy treści. Układ, z racji ogromnej ilości pamięci wideo, w szczególności może zdawać egzamin w zastosowaniach profesjonalnych, bowiem producent zaopatrzył kartę graficzną w aż 24 GB pamięci wideo GDDR6X o częstotliwości 21 Gb/s na 384-bitowej szynie, która po raz pierwszy w historii konsumenckich kart pozwala przekroczyć przepustowość 1 TB/s.

Reszta specyfikacji także robi wrażenie. NVIDIA w GeForce RTX 3090 Ti zamontowała najmocniejszy wariant procesora graficznego Ampere GA102 wyposażony w 10752 rdzenie CUDA (podstawowy RTX 3090 miał ich 10496), zamknięte w 84 klastrach GPU. Mamy tu również 336 rdzeni Tensor, 84 ray tracing, czy 336 jednostek mapująco-teksturujących (TMU). Podstawowa częstotliwość GPU to 1560 MHz, natomiast ten w trybie boost sięga aż 1860 MHz – oczywiście, w podstawowej referencyjnej wersji NVDII.

Niereferencyjne modele producentów cechują się nieco wyższymi zegarami, ale także wydajniejszymi systemami chłodzenia. GeForce RTX 3090 Ti ma pobierać do 450 W, natomiast producent sugeruje zasilacz o mocy co najmniej 850 W. Do zasilania będzie potrzebna tu wtyczka 3 x 8 pin lub 1 x 12 pin (w zestawach sprzedażowych są dołączane przejściówki do 12 pin). Karta zajmuje trzy sloty (w niektórych niereferencyjnych wersjach 3,5) w obudowie i ma na pokładzie pełen zestaw portów – 1x HDMI oraz 3x DisplayPort 1.4a.

Na rynek do regularnej sprzedaży trafią niereferencyjne modele producentów takich, jak PNY, ZOTAC, KFA2, Gainward czy Palit. Sugerowana cena GeForce RTX 3090 Ti to 10999 złotych. Toż to mała fortuna!