PlayStation ugina się przed graczami, będą zmiany w Gran Turismo 7

Wygląda na to, że lament graczy został wysłuchany. Kazunori Yamauchi ponownie przemówił, ogłaszając konkretny pakiet zmian w Gran Turismo 7. Wszystko po to, aby nikt nie czuł się zobowiązany do kupowania aut przez mikropłatności lub bezsensowne powtarzanie tych samych zawodów.

Nagroda pocieszenia

Przede wszystkim, przeprosiny. W wyniku ostatniego zamieszania, Polyphony Digital nagrodzi 1 mln kredytów wszystkie osoby, które do 25 marca zostały dotknięte upośledzoną ekonomią gry, a także 30-godzinnym wyłączeniem produkcji z podstawowych funkcji. Aby odebrać te środki, wystarczy zalogować się do gry nie później niż 25 kwietnia 2022 roku.

Swoją drogą, 1 mln kredytów to nie jest zbyt wiele w Gran Turismo 7. Na szczęście, studio planuje dodatkowe zmiany. Poniższa lista zostanie wprowadzona z następną aktualizacją, która się pojawi na początku kwietnia:

Zwiększenie nagród o 100% w drugiej połowie światowych torów;

Wysoka wypłata za ukończenie złotych czasów w ramach praktyki na torze;

Zwiększenie nagród w wyścigach sieciowych;

8 nowych, godzinnych wyścigów w zakładce Misje, również z podwyższonymi wypłatami;

Zwiększenie limitu posiadanych kredytów z 20 mln do 100 mln;

Zwiększenie liczby oraz dostępności aut używanych i legendarnych w rotacji.

Oprócz tego, Polyphony Digital informuje, że do końca kwietnia, w Gran Turismo 7 pojawią się pierwsze dodatkowe pojazdy i trasy! Jak na początek, solidne odkupienie wszystkich win.

Dalsze zmiany w Gran Turismo 7

Oprócz krótkoterminowych zmian, Polyphony Digital powiedziało nieco więcej o dalszych planach na rozwój produkcji. Oto lista dalszych modyfikacji w grze:

Zwiększenie wartości nagród limitowanych czasowo, wraz z rozwojem Gran Turismo 7 jako gry-usługi;

Kolejne zawody w trybie Torów Światowych;

Dodanie wyścigów wytrzymałościowych, w tym zawodów trwających nawet 24 godziny;

Tryb sieciowej próby czasowej, który nagradza przejazdy zgodnie z ich jakością porównaną w całym światowym rankingu (Rywale w Forza Horizon 5?);

Umożliwienie sprzedaży pojazdów.

Ostatni podpunkt jest ciekawy, ponieważ opis gry w PlayStation Store wyraźnie mówi o sprzedaży pojazdów. Tej funkcji obecnie nie ma, co mogłoby zostać podpięte jako reklama niezgodna z prawdą. Z jednej strony, ogromnie cieszę się z planowanych zmian. Oczywiście jednak, tytuł powinien chwalić się takimi opcjami na swoją oryginalną premierę, czyli 4 marca 2022 roku.