Oryginalne PlayStation Store dla PlayStation 3, PS Vita i PSP oficjalnie zamykane! Sony podało terminy

Niespodziewanie szybko na łamy serwisu powraca temat zamknięcia PlayStation Store dla PS3 oraz powiązanych z nim platform Sony. W weekend jeden z użytkowników forum Resetera zauważył, że stara wersja sklepu właśnie przestała funkcjonować na przeglądarkach WWW, a dosłownie chwilę temu pojawiło się oficjalne oświadczenie dotyczące zamknięcia sklepów.

Dni PlayStation Store na starych konsolach zostały policzone

Stało się. 2 lipca zostanie zamknięty sklep PlayStation Store na PlayStation 3, a 27 sierpnia ten sam los spotka PS Vita. Po tych datach gracze dalej będą mogli pobierać zakupioną przez nich wcześniej zawartość wraz z aktualizacjami, a zablokowana zostanie jedynie możliwość zakupu produktów w sklepie.

Tu warto też zaznaczyć, że pomimo stworzenia nowej odsłony sklepu w październiku zeszłego roku, poprzedni sklep przeglądarkowy pozostawał dostępny dla graczy za pośrednictwem specjalnych odnośników. Te z łatwością można było odnaleźć na wielu forach internetowych. Stary sklep przy okazji funkcjonował szybciej, dlatego też nietrudno wyobrazić sobie, że korzystało z niego także wielu posiadaczy PlayStation 4.

2 lipca 2021 r. zamykamy PlayStation Store na urządzeniach PlayStation 3, a 27 sierpnia 2021 r. na urządzeniach PlayStation Vita. Dodatkowo, pozostała funkcjonalność zakupów dla PSP (PlayStation Portable) również zostanie zakończona – 2 lipca 2021 r. Po dogłębnym przeanalizowaniu sytuacji zdecydowaliśmy się dokonać tych zmian, aby całość zasobów przekazać do PlayStation Store na PlayStation 4 i PlayStation 5 i tym samym jeszcze bardziej podwyższyć jakość świadczonych usług. Dziękujemy Wam za wsparcie na tych platformach przez wiele lat. Sony PlayStation

W komunikacie wysyłanym do użytkowników PlayStation Store czytamy, że:

Wciąż można będzie pobierać zawartość, którą posiadasz na PS3, PS Vita i PSP, w tym gry i elementy wideo.

Możesz pobrać posiadane elementy na PS3, PS Vita lub PSP, przechodząc do listy pobierania na odpowiednim urządzeniu.

W przypadku zakupu pakietu wspólnego dla PS3/PS Vita i pobrania tylko wersji na PS3 lub tylko wersji na PS Vita, konieczne będzie pobranie drugiej wersji przed zamknięciem PlayStation Store na odpowiednim urządzeniu.

Posiadane elementy wideo będzie można przesyłać strumieniowo na PS3, PS4 lub PS5 poprzez aplikację Moje wideo albo na urządzeniach mobilnych poprzez aplikację PlayStation Video.

Wciąż możliwe będzie ponowne pobranie i gra w tytuły odebrane przez PlayStation Plus, o ile tylko pozostajesz członkiem usługi.



Ostatnie zakupy, czyli jak obecnie działa sklep na PS3?

Jako że jedyną opcją zakupów gier na PlayStation 3 pozostaje już samo PS3, postanowiłem sprawdzić jak ta wersja PlayStation Store funkcjonuje na konsoli. Mam do niej dostęp, ponieważ jako maniak retro, często wracam do dostępnych tam gier na PSone oraz remasterów HD z PS2, które mogą wkrótce utknąć na PS3 oraz PS Vita.

Krótko mówiąc – nie jest dobrze. Sklep działa zdecydowanie wolniej niż na PlayStation 4. Jeżeli w bibliotece mediów mamy mnóstwo plików do pobrania, przewijanie tej listy zajmuje wieki.

Największy problem pojawia się jednak na podstronie gry, ponieważ przycisk dodający pozycję do koszyka jest niewidoczny i trzeba go kliknąć na oślep. Każdy z dostępnych tytułów można jednak zakupić, co przetestowałem uzupełniając brakujące zapasy klasyki gier na PSone.

Przepraszam, gdzie jest kolejka do kasy? (Źródło: PlayStation Store)

W oczekiwaniu na zamknięcie starego PlayStation Store

Choć na oficjalne potwierdzenie plotek nie musieliśmy czekać długo, dobrze że Sony pozostawia na chwilę obecną możliwość pobierania zakupionych wcześniej gier. Gracze, którzy chcą jeszcze uzupełnić swoją kolekcję klasyków, powinni pomyśleć o zakupach, zwłaszcza, że Sony raczej nie szykuje wielkich promocji na pożegnanie. Smutek pozostanie ogromny, ale cieszmy się, że mogliśmy przeżyć czasy świetności starszych konsol.