Google udostępniło kolejną porcję nowych funkcji dla smartfonów Pixel i nie tylko. Przygotowano też kilka kolejnych udogodnień dla właścicieli smartwatchy Pixel Watch.

Nowe funkcje na smartfonach Google i nie tylko

Google ogłosiło, że Gemini Intelligence, dotychczas dostępne wyłącznie na smartfonach Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL i Google Pixel 11 Pro Fold oraz Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Samsung Galaxy Z Flip 8, a także Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ i Samsung Galaxy S26 Ultra, będzie dostępne również dla posiadaczy modeli z serii Google Pixel 10 i Motoroli Signature 27.

Będą oni mogli skorzystać również z funkcji Rambler, a dostępność funkcji automatyzacji zadań została rozszerzona na Wielką Brytanię, Japonię i Indie. Z kolei funkcja podsumowywania dłuższych rozmów jest od teraz dostępna też w języku chińskim tradycyjnym, francuskim, hindi, hiszpańskim, niemieckim i włoskim.

Najnowsza aktualizacja przynosi również ulepszenia funkcji Call Screen. Sztuczna inteligencja może wypytać dzwoniącego „w bardziej konwersacyjny sposób”, w jakiej sprawie się kontaktuje, wyświetlając na ekranie transkrypcję wymiany zdań, aby użytkownik mógł zdecydować, czy chce odebrać takie połączenie. Dodano też więcej stylów niestandardowych ikon (dostępne w Pixel 6a i nowszych) i możliwość użycia HiLight w aplikacji Wiadomości Google.

źródło: Google

Listopadowa aktualizacja wprowadza również funkcję wyszukiwania w smartfonach z serii Google Pixel 6 i nowszych. Google udostępniło też funkcję Device Assistance, która pozwala – za pośrednictwem Gemini – zarządzać urządzeniem, zmieniać jego ustawienia, a nawet naprawić je poprzez wydanie komendy prostym językiem.

W ten sposób użytkownik będzie mógł na przykład zwolnić pamięć czy sprawdzić, które aplikacje mają dostęp do lokalizacji, a także wyciszyć powiadomienia z zastrzeżeniem, że smartfon wciąż ma dopuszczać ważne połączenia. Funkcja Device Assistance ma być dostępna na wybranych urządzeniach z systemem Android 17 i nowszym. Google zastrzega, że dostępność może być zależna od urządzenia, języka i kraju.

Nowe funkcje na smartwatchach Google Pixel

Równocześnie część nowych, przywołanych powyżej funkcji, będzie dostępna również na wybranych smartwatchach Google Pixel Watch. Mowa o proaktywnych sugestiach na podstawie kontekstu (Pixel Watch 4), możliwości tworzenia spersonalizowanych widżetów (Pixel Watch 4 i Pixel Watch 5) i podsumowywaniu dłuższych konwersacji (Pixel Watch 3, Pixel Watch 4 i Pixel Watch 5 z systemem Wear OS 7.1 lub nowszym; wymagany jest też smartfon z serii Google Pixel 9 lub nowszy z systemem Android 16 lub nowszym; wyłączone są modele z literką „a” w nazwie).

Ponadto na Pixel Watch 4 i Pixel Watch 5 będzie dostępna funkcja Call Screen, a na zegarkach Pixel Watch 3 i nowszych wprowadzono dodatkowo treningi krok po kroku.

Google poinformowało również, że smartwatch Pixel Watch 3 i nowszy automatycznie odblokuje się, jeżeli użytkownik będzie miał go na nadgarstku i odblokuje smartfon w pobliżu. Funkcja ta zostanie wdrożona w ciągu najbliższych kilku tygodni w regionach, gdzie obsługiwana jest technologia UWB. Wymagany jest Pixel 8 Pro lub nowszy – rozwiązanie to nie zadziała w przypadku połączenia smartwatcha z Pixelem 8 i modelami z literką „a” w nazwie.