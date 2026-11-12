Taka cena za taki smartfon?! To rozbój w biały dzień

Ceny smartfonów osiągają już absurdalne poziomy – jak Motorola Signature 27 (12/512 GB) za 7599 złotych. Ten model co prawda będzie dużo tańszy, ale wciąż zdecydowanie za drogi jak na to, co zaoferuje w zamian.

Smartfon Oppo A7 Pro 5G będzie absurdalnie drogi w Europie

Smartfon Oppo A7 Pro 5G ujrzał światło dzienne we wrześniu 2026 roku i jest zarówno lepszy, jak i gorszy od swojego bezpośredniego poprzednika. Portal Ytechb ujawnił, że wkrótce trafi do sprzedaży w Europie… w absurdalnych cenach.

Chiński producent zamierza sprzedawać na Starym Kontynencie dwie konfiguracje (z pamięciami LPDDR4X i UFS 2.2):

6/128 GB za 499 euro (równowartość około 2200 złotych),

6/256 GB za 599 euro (~2640 złotych).

Ponad 2000 złotych za smartfon Oppo A7 Pro 5G to nic innego, jak rozbój w biały dzień – zdecydowanie za dużo jak za to, co zaoferuje. Dla przypomnienia, Oppo A6 Pro 5G kosztował na start 1199 złotych, w dodatku za konfigurację 8/256 GB!

Oppo A7 Pro – źródło: Oppo

Podnoszenie cen jest efektem rosnących cen pamięci i innych komponentów (istotnie zdrożały bowiem również m.in. procesory), jednak przez to ceny smartfonów osiągnęły w końcu absurdalne, już nieakceptowalne poziomy.

Aktualizacja:

Smartfon Oppo A7 Pro 5G pojawił się w belgijskim sklepie producenta, gdzie regularną cenę konfiguracji 6/256 GB ustalono na 499 euro (a nie 599 euro), a w dodatku aktualnie można kupić go za 429 euro (~1890 złotych). To wciąż jednak niezbyt zachęcająca do zakupu cena.

Co zaoferuje smartfon Oppo A7 Pro 5G? (specyfikacja)

Portal Ytechb ujawnił również, że sprzedawany w Europie smartfon Oppo A7 Pro 5G będzie wyposażony w akumulator o pojemności 7400 mAh, podczas gdy oryginalna wersja w Chinach ma baterię 8000 mAh. Maksymalna obsługiwana moc ładowania (przewodowego) powinna być jednak taka sama i wynosić 45 W.

Smartfon Oppo A7 Pro 5G ma też 6,57-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ 2372×1080 pikseli i jasności do 1400 nitów z odświeżaniem 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych, procesor MediaTek Dimensity 6360 2,4 GHz (6 nm), slot na kartę microSD, aparaty 50 Mpix (f/1.9) na tyle i 8 Mpix (f/2.1) na przodzie, moduł NFC, pilot na podczerwień i system Android 16 z ColorOS 16.

Ponadto smartfon Oppo A7 Pro 5G cechuje się odpornością IP69K.