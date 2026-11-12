Portfel Google zyskał nową funkcję. Na razie ma jednak sporo ograniczeń

Portfel Google najczęściej jest wykorzystywany do korzystania z Google Pay, jednak na tym jego funkcjonalność się nie kończy. A teraz jest jeszcze większa.

Portfel Google pozwoli teraz również otworzyć drzwi

Pomimo swojej nazwy, Portfel Google pozwala przechowywać nie tylko cyfrowe wersje kart płatniczych w celu korzystania z Google Pay. Można gromadzić w nim również karty programów lojalnościowych, bilety na komunikację publiczną i wydarzenia oraz karty podarunkowe.

Teraz jego funkcjonalność została ponownie rozszerzona. W ramach Public Preview aplikacja Google Home umożliwia bowiem dodanie cyfrowych kluczy do Portfela Google na urządzeniach z NFC i systemem operacyjnym Android (w wersji 9.0 lub nowszej). Amerykanie informują, że funkcja ta będzie dostępna dla wszystkich w nadchodzących tygodniach.

Google zastrzega, że wymagana jest najnowsza wersja aplikacji Portfel Google i Google Home oraz zamek certyfikowany przez Matter i obsługujący standard Aliro, a także zgodny z Matter Google Hub z Thread Border Router – Nest Hub (2. generacji), Nest Hub Max, Nest Wifi Pro lub Google TV Streamer.

Początkowo obsługiwane będą wyłącznie wybrane zamki – Aqara U400 (UWB i NFC), Schlage Sense Pro (na start tylko NFC, później również UWB) i Nuki Keypad 2 NFC. W przyszłości lista ta ma się jednak wydłużać.

Jak dodać cyfrowy klucz do Portfela Google na smartfonie z Androidem?

Aby skorzystać z nowej funkcji, w pierwszej kolejności trzeba skonfigurować inteligentny zamek w aplikacji Google Home. Następnie można – jak deklaruje Google – jednym dotknięciem dodać cyfrowy klucz do Portfela Google na urządzeniu z systemem operacyjnym Android.

Dzięki temu wystarczy zbliżyć smartfon do zamka, aby go odblokować. Co istotne: nie trzeba nawet odblokowywać telefonu (co jest wymagane w przypadku korzystania z Google Pay), choć ustawienia weryfikacji można zmienić w aplikacji Portfel Google.

Cyfrowy klucz w aplikacji Portfel Google (źródło: Google)

Posiadacze smartfonów zgodnych z technologią Aliro Ultra-Wideband (UWB) i zamków zgodnych z technologią Aliro UWB mogą też włączyć funkcję, za sprawą której zamek automatycznie odblokuje się, kiedy człowiek zbliży się do drzwi.

Dodany do Portfela Google cyfrowy klucz zostanie powiązany z konkretnym domem w aplikacji Google Home, a nie wyłącznie z jednym zamkiem. Dzięki temu użytkownik otworzy w ten sposób każdy kompatybilny zamek w domu, zgodny ze standardem Aliro. Ponadto każdy członek gospodarstwa domowego będzie mógł dodać cyfrowy klucz do swojego Portfela Google (który automatycznie zsynchronizuje się ze wszystkimi smartfonami z Androidem, połączonymi z tym samym kontem).