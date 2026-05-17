Wiele smartfonów z Androidem bez nowych funkcji AI. Google stawia zaporowe warunki

Niewykluczone, że Twój smartfon nie dostanie nowych funkcji Gemini Intelligence. Wymagań nie spełnia wiele modeli, także tych topowych, ale nieco starszych.

Gemini Intelligence – zestaw nowych funkcji AI

Podczas The Android Show: I/O Edition 2026 poznaliśmy nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które mają sprawić, że korzystanie z urządzeń z Androidem będzie wygodniejsze i ciekawsze. Rozwiązania mają trafić nie tylko na Pixele, ale też na sprzęt innych producentów.

Wśród zaprezentowanych wówczas nowości znalazła się chociażby funkcja Rambler w Gboard. Otrzymujemy rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji Gemini, które ma usprawnić obecnie dostępną funkcję konwertowania mowy na tekst, aby tworzyć precyzyjne i zwięzłe wypowiedzi. Dodatkowo Google wspomniało o kreatorze niestandardowych widżetów, które będzie można generować za pomocą podpowiedzi przekazanych w języku naturalnym czy też ulepszonym autouzupełnianiu w Chrome.

Niestety, okazuje się, że nowe rozwiązania nie będą dostępne dla wszystkich urządzeń z Androidem. Pominięte będą bowiem liczne modele z niższej i średniej półki, a nawet topowe smartfony, które nie zdążyły się jeszcze zestarzeć.

Gemini Intelligence tylko dla wybranych smartfonów z Androidem

Ze strony Google, która poświęcona jest nowym funkcjom AI, możemy dowiedzieć się, że urządzenie musi być wyposażone w odpowiedni, topowy procesor, a także minimum 12 GB RAM. Do tego dochodzi obsługa AI Core oraz Nano v3 (lub nowszej wersji).

Natomiast ze strony dla deweloperów wynika, że Nano v3 na ten moment jest wspierany przez następujące modele smartfonów:

Warto zauważyć, że na liście nie ma nawet serii Google Pixel 9. Oznacza to, że Pixele – owszem – mogą liczyć na długie wsparcie ze strony Google, ale niekoniecznie już na otrzymywanie nowych funkcji. Niestety, podobnie jest też w przeciwnym obozie – wiele wciąż nowych iPhone’ów nie otrzymało dostępu do Apple Intelligence.