Wiele smartfonów z Androidem bez nowych funkcji AI. Google stawia zaporowe warunki

Niewykluczone, że Twój smartfon nie dostanie nowych funkcji Gemini Intelligence. Wymagań nie spełnia wiele modeli, także tych topowych, ale nieco starszych.
Gemini Intelligence – zestaw nowych funkcji AI
Podczas The Android Show: I/O Edition 2026 poznaliśmy nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które mają sprawić, że korzystanie z urządzeń z Androidem będzie wygodniejsze i ciekawsze. Rozwiązania mają trafić nie tylko na Pixele, ale też na sprzęt innych producentów.
Wśród zaprezentowanych wówczas nowości znalazła się chociażby funkcja Rambler w Gboard. Otrzymujemy rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji Gemini, które ma usprawnić obecnie dostępną funkcję konwertowania mowy na tekst, aby tworzyć precyzyjne i zwięzłe wypowiedzi. Dodatkowo Google wspomniało o kreatorze niestandardowych widżetów, które będzie można generować za pomocą podpowiedzi przekazanych w języku naturalnym czy też ulepszonym autouzupełnianiu w Chrome.
Niestety, okazuje się, że nowe rozwiązania nie będą dostępne dla wszystkich urządzeń z Androidem. Pominięte będą bowiem liczne modele z niższej i średniej półki, a nawet topowe smartfony, które nie zdążyły się jeszcze zestarzeć.
Gemini Intelligence tylko dla wybranych smartfonów z Androidem
Ze strony Google, która poświęcona jest nowym funkcjom AI, możemy dowiedzieć się, że urządzenie musi być wyposażone w odpowiedni, topowy procesor, a także minimum 12 GB RAM. Do tego dochodzi obsługa AI Core oraz Nano v3 (lub nowszej wersji).
Natomiast ze strony dla deweloperów wynika, że Nano v3 na ten moment jest wspierany przez następujące modele smartfonów:
- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold,
- Honor Magic 8 Pro,
- Iqoo 15,
- Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 i Lenovo Legion Tab Gen 5 (8.8″),
- Motorola Signature,
- OnePlus 15 i OnePlus 15R,
- Oppo Find X9, Oppo Find X9 Pro, Oppo Find X8, Oppo Find X8 Pro, Oppo Reno 14 Pro 5G, Oppo Reno 15 Pro 5G, Oppo Reno 15 Pro Mini 5G, Oppo Reno 15 Pro Max 5G
- Realme GT 7T,
- Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+, Samsung Galaxy S26 Ultra,
- Vivo X200T, Vivo X200, Vivo X200 Pro, Vivo X300, Vivo X300 Pro.
Warto zauważyć, że na liście nie ma nawet serii Google Pixel 9. Oznacza to, że Pixele – owszem – mogą liczyć na długie wsparcie ze strony Google, ale niekoniecznie już na otrzymywanie nowych funkcji. Niestety, podobnie jest też w przeciwnym obozie – wiele wciąż nowych iPhone’ów nie otrzymało dostępu do Apple Intelligence.