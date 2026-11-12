Xiaomi da Ci… 20 złotych rabatu na Xiaomi 18 Pro (Max)

Chiński gigant oficjalnie potwierdził, że smartfon Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max zadebiutuje w Polsce 17 listopada 2026 roku. Osoby, które są zainteresowane zakupem najnowszego flagowca marki, mogą zapewnić sobie rabat w wysokości… 20 złotych.

Rabat na smartfon Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max

Choć smartfon Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max zostanie oficjalnie wprowadzony na polski rynek dopiero w najbliższy wtorek, 17 listopada 2026 roku, to już dziś mieszkańcy Polski mogą zapewnić sobie rabat… w wysokości 20 złotych. Na stronie marki ruszyła bowiem „rezerwacja” – za dołączenie do grona oczekujących przyznawane jest 200 Mi Points, które można wykorzystać podczas zakupu (nie tylko) najnowszego flagowca chińskiego giganta.

To jednak nie jedyny gratis, jaki czeka na osoby, które zdecydują się na „rezerwację”. Producent umożliwi bowiem też dokupienie ładowarki (ze złączem USB-A) o mocy 100 W za 1 złoty (wyłącznie przy zakupie smartfona z serii Xiaomi 18 Pro), aczkolwiek pula jest ograniczona do 500 sztuk.

Podczas zakupu będzie można skorzystać również z możliwości oddania starego urządzenia w rozliczeniu (pieniądze za sprzęt zostaną przelane na wskazane konto bankowe; partnerem usługi jest Foxway). Ponadto w pakiecie klienci, którzy kupią smartfon Xiaomi 18 Pro lub Xiaomi 18 Pro Max, otrzymają:

24-miesięczną ochronę tyłu/tylnego ekranu/obiektywu,

gwarancję jednej bezpłatnej wymiany ekranu w ciągu 6 miesięcy,

subskrypcję Spotify Premium na 4 miesiące (dostępna tylko dla nowych użytkowników),

subskrypcję YouTube Premium na 3 miesiące (dostępna tylko dla nowych użytkowników),

subskrypcję Google AI Pro z 5 TB w chmurze (dostępna tylko dla nowych użytkowników).

To prawdopodobnie nie wszystkie gratisy, jakie Xiaomi może dodawać do flagowych smartfonów z serii Xiaomi 18 Pro

Chińczycy przyzwyczaili klientów, że dorzucają do swoich nowych smartfonów gratisy o (relatywnie) dużej wartości, dlatego jest wysoce prawdopodobne, że osoby, które kupią smartfon Xiaomi 18 Pro lub Xiaomi 18 Pro Max, otrzymają w prezencie jakiś sprzęt z oferty marki – przykładowo odkurzacz czy hulajnogę.

Xiaomi dość często sprzedaje też swoje najnowsze smartfony w niższych cenach na start, aczkolwiek nie ma pewności, że tak będzie również w tym przypadku – oczywiście jest na to szansa, ale przykład Motoroli Signature 27 pokazał, że równie dobrze producent może ograniczyć się do gratisów. Niewątpliwie jest to związane z tzw. RAMmageddonem.

Cena Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max będzie wysoka

Już w ubiegłym miesiącu pojawiły się informacje na temat ceny Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie. Wynika z nich, że klienci muszą być gotowi na duży wydatek, gdyż cennik (przynajmniej we Francji) ma przedstawiać się następująco: