„Najbrzydszy Samsung w historii”. Fani nie zostawili suchej nitki na nowych flagowcach

W sieci pojawiło się zdjęcie, przedstawiające atrapy trzech smartfonów z serii Samsung Galaxy S27. Widoczny na nich design nowych flagowców producenta z Korei Południowej nie przypadł do gustu użytkownikom.

Tak (nie) mają wyglądać flagowe smartfony z serii Samsung Galaxy S27

W przeszłości pojawiły się już rendery, przedstawiające spodziewany wygląd smartfonów z rodziny Samsung Galaxy S27. Tego typu materiały mają jednak to do siebie, że nie zawsze pokazują faktyczny design nachodzących urządzeń (choć zwykle różnic nie ma aż tak dużo i nie są one znaczące).

Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra (źródło: Android Headlines)

Teraz jeden z branżowych informatorów, Sonny Dickson, opublikował na swoim profilu na platformie X zdjęcie, przedstawiające makiety trzech smartfonów z serii Samsung Galaxy S27. Od lewej są to kolejno Samsung Galaxy S27 Ultra, Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27+. Ten ostatni ma współdzielić design z mniejszym Galaxy S27.

Pod postem pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy, w tym opinie, że to „najbrzydszy Samsung w historii”. Trudno nie zgodzić się z nimi, ponieważ faktycznie makiety te nie wyglądają atrakcyjnie.

Atrapy smartfonów z serii Samsung Galaxy S27 (źródło: Sonny Dickson | X)

Wystarczy jednak chwila (i znajomość dotychczasowych doniesień), aby zorientować się, że sfotografowane makiety z pewnością nie odwzorowują wiernie nowych flagowców producenta z Korei Południowej, choć model Samsung Galaxy S27+ prawdopodobnie będzie wyglądał niemal tak.

W przypadku Galaxy S27 Ultra i Galaxy S27 Pro jest jednak więcej „nieścisłości”. Przede wszystkim makiety sugerują obecność czterech aparatów na tyle, podczas gdy pewne jest, iż na pleckach znajdą się trzy, a ponadto brakuje diody doświetlającej.

W związku z tym wciąż nie możemy powiedzieć, że znamy finalny design kolejnych flagowców Samsunga… chociaż prawdopodobnie wkrótce to się zmieni.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra i Samsung Galaxy S27 Pro będzie wyglądał podobnie, ale nie w środku

O ile wszystko wskazuje na to, że smartfon Samsung Galaxy S27 Pro będzie wyglądał jak mniejszy Samsung Galaxy S27 Ultra, to ich specyfikacja techniczna ma istotnie się różnić. Przede wszystkim wyłącznie topowy model zaoferuje rysik S Pen, a ponadto teleobiektyw z 5x zoomem optycznym (a nie tylko 3x) oraz procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (vs Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6).

Naturalnie będzie miał też akumulator o większej pojemności – w końcu potwierdzono, że smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma baterię 5700 mAh, a Samsung Galaxy S27 Pro 5200 mAh. W obu przypadkach jednak maksymalna obsługiwana moc ładowania wyniesie 60 W.

Koreańczycy oczekują też, że smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra i Samsung Galaxy S27 Pro będzie sprzedawał się najlepiej, ponieważ ta dwójka ma stanowić aż 70% całej produkcji serii Galaxy S27.