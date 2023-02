Netflix obniża ceny subskrypcji w ponad 30 krajach. Czy Polska jest na liście?

Do tej pory regularnie słyszeliśmy, że Netflix podnosi ceny subskrypcji na wybranych rynkach. Teraz serwis zdecydował się jednak je obniżyć, i to w ponad 30 krajach na całym świecie. Czy Polska znajduje się w tym gronie?

Netflix obniża ceny subskrypcji w ponad 30 krajach

Niedawno Netflix doświadczył ogromnego odpływu subskrybentów, lecz po tym nieprzyjemnym dla niego epizodzie liczba osób opłacających abonament ponownie rośnie, i to pomimo wprowadzenia mechanizmów, mających na celu zniechęcenie do niezgodnego z regulaminem współdzielenia konta. W Polsce również zostały one zapowiedziane, lecz serwis wycofał się z nich rakiem. Przynajmniej na tę chwilę.

Mając na uwadze obecną sytuację makroekonomiczną, nie spodziewalibyśmy się, że Netflix zdecyduje się na obniżki cen subskrypcji. Tymczasem, jak przekazuje The Wall Street Journal, tak się właśnie stało – wysokość opłat abonamentowych została obniżona w ponad 30 krajach na całym świecie, w niektórych nawet o połowę!

Serwis obniżył ceny w krajach na Bliskim Wschodzie (m.in. Jemenie, Jordanii, Libii i Iranie), w Afryce Subsaharyjskiej (m.in. w Kenii), Ameryce Łacińskiej (m.in. Nikaragui, Ekwadorze i Wenezueli), Azji (m.in. Malezji, Indonezji, Tajlandii i Filipinach) oraz Europie (m.in. Bułgarii, Chorwacji i Słowenii). Czy Polska również znajduje się na tej liście? Niestety nie.

Ile kosztuje subskrypcja Netflix w Polsce?

W Polsce wciąż obowiązuje zaktualizowany w sierpniu 2021 roku cennik. Użytkownicy w kraju nad Wisłą mają do wyboru trzy pakiety: Podstawowy za 29 złotych, Standard za 43 złote i Premium za 60 złotych. Najtańszy umożliwia oglądanie jednocześnie na jednym ekranie materiałów w rozdzielczości 480p. Standard już na dwóch w 1080p, a Premium na aż czterech w 4K + HDR.

Aktualny cennik Netflix, obowiązujący od 5 sierpnia 2021 roku (źródło: Netflix)

W Polsce, podobnie jak w krajach rozwiniętych, należy się raczej spodziewać podwyżek cen subskrypcji, choć oficjalnie jeszcze ich nie zapowiedziano – naiwnym byłoby oczekiwanie obniżek, pomimo bardzo mocnej konkurencji, która w podobnej lub nawet zauważalnie niższej cenie oferuje więcej, na przykład: