Rewolucyjna zmiana – Viaplay już od 15 złotych miesięcznie

W sierpniu 2022 roku dowiedzieliśmy się, że od 1 marca 2023 roku Viaplay podniesie ceny dostępu do serwisu. Jak się właśnie okazuje, platforma nie zdradziła od razu wszystkiego, bowiem zdecydowała się na prawdziwą rewolucję – użytkownicy będą mogli korzystać z niej już za 15 złotych miesięcznie.

Ile kosztuje dostęp do Viaplay?

Platforma jest dostępna w Polsce od 1 sierpnia 2021 roku i od początku dostęp na jeden miesiąc kosztuje 34 złote. Użytkownicy mogą też zapłacić za cały rok z góry 528 złotych – wówczas za miesiąc wyjdzie 44 złote, a więc o 10 złotych więcej niż obecnie, ale trzeba pamiętać, ze od 1 marca 2023 roku opłata miesięczna wzrośnie do aż 55 złotych, zatem wykupienie rocznego dostępu wyjdzie korzystniej, patrząc z tej perspektywy.

Warto tu jednak przypomnieć, że do końca 2022 roku obowiązywała promocja, w ramach której roczny dostęp do Viaplay można było wykupić za 399 złotych – za miesiąc wychodziło zatem 33,25 złotych. Teraz rabat wynosi „tylko” 15%, ale zawsze to jakaś oszczędność, a dokładniej 132 złote, więc niemało.

Rewolucja w Viaplay – nowa oferta (pakiety, cennik)

Kiedy serwis informował o zmianach cennika, nie zdradził, że to część większych, wręcz rewolucyjnych zmian w ofercie. Podczas gdy dotychczas klienci mogli wybrać tylko jeden pakiet (opłacany co miesiąc lub na cały rok z góry), od marca będą mieli do dyspozycji aż trzy, nie tylko ten za 55 złotych.

Pierwsze zwiastuny całkowicie nowej oferty Viaplay już widzimy – mowa o pakiecie za 55 złotych miesięcznie lub 44 złotych przy płatności z góry. Będzie on tym „topowym” – nie bez powodu nazwano go „Total”, ponieważ w jego ramach subskrybenci otrzymają dostęp do całej zawartości serwisu oraz wszystkich transmisji sportowych.

Nieco tańszy będzie pakiet „Medium” w cenie 40 złotych miesięcznie, który również zapewni dostęp do filmów, seriali i treści dla dzieci, ale jednocześnie też już tylko do wybranych transmisji sportowych – m.in. Bundesligi, Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji Europy UEFA i mistrzostw świata w piłce ręcznej. Subskrybenci tego pakietu nie obejrzą zaś Premier League, Formuły 1 i gal KSW.

Najtańszy, wspomniany w tytule pakiet „Filmy i seriale” za 15 złotych będzie natomiast dawał dostęp do całej zawartości Viaplay bez transmisji sportowych. Ma być dostępny od 9 marca 2023 roku.

Dzięki poszerzeniu wachlarza oferowanych opcji, subskrybenci serwisu Viaplay będą mieli większy wybór, umożliwiający im skorzystanie z tych propozycji, które najbardziej odpowiadają ich oczekiwaniom, dając jednocześnie jeszcze większej liczbie polskich klientów powód do wypróbowania naszych usług. Alexander Bastin, EVP & CCO, Continental Europe & Baltics Viaplay

Aktualni subskrybenci Viaplay otrzymają informację w wiadomości e-mail o zmianach. Jeśli nie zmienią subskrybowanego pakietu w ustawieniach swojego konta, od 1 marca 2023 roku będą płacić 55 złotych miesięcznie (jeżeli ich dostęp odnawia się automatycznie co miesiąc).