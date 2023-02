Nokia C02 powstała po to, aby przetrwać. Choć nie powinna

Klienci mają różne oczekiwania i potrzeby. Jedni szukają topowej specyfikacji, inni najatrakcyjniejszego stosunku ceny do wyposażenia. Są też osoby, dla których najważniejsza jest trwałość i niezawodność. To właśnie ma zapewnić nowa Nokia C02.

Nokia C02 cechuje przede wszystkim wytrzymałość

Jak informuje sam producent, smartfon został stworzony, aby wytrzymać próbę czasu. Według jego deklaracji, urządzenie charakteryzuje się lepszą odpornością na przypadkowe upadki, ale nie tylko, bowiem spełnia też kryteria standardu pyło- i wodoodporności IP52, co oznacza, że jest odporne na kurz i padające krople wody. I to pomimo faktu, że można zdjąć tylną obudowę, ponieważ Nokia C02 oferuje wymienialny akumulator, podobnie jak klasyczne telefony komórkowe tej marki.

Akumulator w tym smartfonie ma pojemność 3000 mAh, co z pewnością nie zrobi na nikim wrażenia, ale producent deklaruje, że zapewni on długi czas pracy na jednym ładowaniu. Samo ładowanie też jednak będzie długo trwało, bowiem urządzenie obsługuje moc ładowania jedynie 5 W. Na dodatek przez archaiczne już dziś złącze micro USB.

Satysfakcjonujący czas pracy powinna jednak umożliwić niewyśrubowana specyfikacja i lekki system operacyjny – Android 12 Go Edition (szkoda, że nie najnowszy Android 13 Go Edition). Tutaj warto dodać, że Nokia obiecuje udostępnianie temu smartfonowi poprawek bezpieczeństwa co kwartał przez dwa lata od globalnej premiery. Patrząc na to, że coraz więcej firm wydłuża wsparcie, ta deklaracja wywołuje uśmiech politowania.

Ponadto Nokia C02 ma na pokładzie wyświetlacz o przekątnej 5,45 cala i rozdzielczości FWVGA+ w proporcjach 18:9 (2:1), czterordzeniowy procesor 1,4 GHz wraz z 2 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci, a także dwa aparaty: 2 Mpix na przodzie oraz 5 Mpix z trybem portretowym (!) i diodą doświetlającą na tyle.

Specyfikacja nowej Nokii obejmuje również m.in. Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b/g/n, obsługę kart microSD o pojemności do 256 GB, jeden głośnik i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma wymiary 148,7×71,2×10 mm i waży 191 gramów. Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne: Charcoal i Dark Cyan.

Cena, dostępność

Choć Nokia C02 pojawiła się już na stronie producenta, nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat jej dostępności oraz sugerowanej ceny. Na tę chwilę nie wiemy, ile smartfon będzie kosztował i czy trafi do sprzedaży w Polsce. Wydaje się to jednak raczej mało prawdopodobne, ponieważ Polacy nie kupują już telefonów z tak śmieciową specyfikacją. Na rynku jest wiele wytrzymałych urządzeń z lepszymi parametrami – premiera Nokii C02 w 2023 roku woła o pomstę do nieba.