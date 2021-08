Stało się: Netflix zmienia cennik w Polsce. Ile teraz kosztują poszczególne pakiety?

W przeszłości wielokrotnie dochodziły do nas informacje, że Netflix zmienia ceny poszczególnych pakietów, ale zawsze dotyczyły one innych rynków niż polski. Teraz jednak poinformowano o rewizji cennika dla użytkowników w Polsce.

Netflix jest jedną z najpopularniejszych usług VOD (ang. video on demand, pol. wideo na żądanie). W ostatnim czasie baza jego użytkowników znacząco się powiększyła, ponieważ ludzie na całym świecie zostali zamknięci w domach, a nawet teraz, gdy sytuacja już się poprawiła, wiele osób niechętnie wraca do pracy stacjonarnej.

Reklama

Nowy cennik Netflixa w Polsce. Ile teraz kosztują poszczególne pakiety?

Zmiana cennika w Polsce może przyczynić się zarówno do zwiększenia, jak i zmniejszenia bazy użytkowników. W jednym przypadku nie powinna natomiast w żaden sposób płynąć na zachowanie klientów.

W ofercie amerykańskiego serwisu VOD wciąż pozostają trzy pakiety: Podstawowy, Standard i Premium. Nie zmienia się też jakość wideo, jego rozdzielczość oraz liczba urządzeń, na których można w tym samym czasie oglądać filmy i seriale. W ostatnim przypadku jest to – odpowiednio – 1, 2 i 4. I choć Netflix zastrzega, że z jednego konta mogą korzystać tylko osoby, które mieszkają razem, to wszyscy wiemy, jak to w rzeczywistości wygląda na całym świecie, nie tylko w Polsce.

Cena planu Standard pozostaje taka sama i wciąż będzie wynosić 43 złote. Zmieniają się natomiast ceny pakietu Podstawowego i Premium. Za ten pierwszy użytkownicy zapłacą od teraz 29 złotych, czyli aż o 5 złotych mniej niż do tej pory. To zdecydowanie dobra wiadomość, która może zachęcić kolejne osoby do wykupienia subskrypcji.

Na gorszą wiadomość muszą się natomiast przygotować opłacający plan Premium, ponieważ jego cena została zwiększona z 52 złotych do 60 złotych, czyli aż o 8 złotych. Zmiana może być zatem odczuwalna, choć przy czterech osobach, zrzucających się na comiesięczną opłatę, na głowę wyjdzie 2 złote, co jest do przełknięcia.

Nowy cennik Netflixa, obowiązujący od 5 sierpnia 2021 roku (źródło: Netflix)

Zmiany cennika Netflixa dotyczą wszystkich subskrybentów, w tym obecnych – serwis rozsyła do nich informację, że od kolejnego okresu rozliczeniowego będą płacić mniej lub więcej, w zależności od tego, na który plan się zdecydowali.