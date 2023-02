Netflix rezygnuje z kontrowersyjnej zmiany – wciąż będziecie mogli współdzielić konto z (nie)znajomymi

Netflix nie ukrywa, że zamierza ukrócić współdzielenie kont pomiędzy osobami, które nie mieszkają ze sobą, co jest niezgodne z obowiązującym regulaminem platformy. Nieoczekiwanie jednak serwis wycofał się rakiem z ostatnio wprowadzonych zmian w Polsce.

Netflix miał zacząć weryfikować osoby korzystające z jednego konta

Regulamin serwisu Netflix jasno informuje, że serwis Netflix oraz wszelkie treści, do których dostęp następuje przy jego użyciu, są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego i nie mogą być udostępniane osobom, które nie mieszkają z użytkownikiem w gospodarstwie domowym, o ile nie pozwala na to plan subskrypcyjny użytkownika. Mimo to wiele osób w Polsce współdzieli jedno konto, choć nie mieszka ze sobą.

Na początku 2023 roku na stronie Centrum pomocy pojawiły się informacje, że serwis będzie mógł weryfikować użytkowników, którzy korzystają z jednego konta. Jak miało to działać w praktyce? Jeśli platforma wykryłaby logowanie spoza gospodarstwa domowego użytkownika lub gdyby ktoś uzyskiwałby dostęp do konta w sposób ciągły z innej lokalizacji, mogłaby poprosić o zweryfikowanie tego urządzenia, co byłoby warunkiem korzystania z dostępu poza gospodarstwem domowym.

Jak mogliśmy przeczytać na stronie Centrum pomocy, aby zweryfikować urządzenie:

Netflix wysyła link na adres e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem głównego właściciela konta. Link otwiera stronę, na której znajduje się 4-cyfrowy kod weryfikacyjny. Kod należy wprowadzić na urządzeniu, na którym pojawiła się prośba, w ciągu 15 minut. Po udanej weryfikacji na urządzeniu będzie można korzystać z serwisu.

Jednocześnie platforma zastrzegła, że prośba o weryfikację może się pojawiać co pewien czas.

Współdzielenie Netflixa znów bez ograniczeń – rewolucyjna zmiana

Zapowiedziana możliwość weryfikacji nie spodobała się użytkownikom, którzy współdzielą konto z (nie)znajomymi, lecz od początku 2023 roku Netflix zaczął na poważnie walczyć z tym zjawiskiem na całym świecie. Jak jednak zauważył serwis dobreprogramy, ze strony Centrum pomocy zniknęła informacja o weryfikacji urządzeń spoza gospodarstwa domowego – dziś na podstronie, poświęconej współdzieleniu konta, widnieje informacja:

Konto Netflix można współdzielić z osobami mieszkającymi w jednym gospodarstwie domowym (z osobami, które mieszkają w tej samej lokalizacji, co właściciel konta). Aby korzystać z serwisu Netflix, osoby spoza Twojego gospodarstwa domowego muszą założyć własne konto.

Niewykluczone jednak, że to cisza przed burzą. Jak bowiem zostało wspomniane na początku, w regulaminie serwisu zapisano, że treści nie mogą być udostępniane osobom, które nie mieszkają z użytkownikiem w gospodarstwie domowym, o ile nie pozwala na to plan subskrypcyjny użytkownika – w poprzedniej wersji regulaminu nie było ostatniej części, tj. o ile nie pozwala na to plan subskrypcyjny użytkownika.

Oznacza to, że najprawdopodobniej również w Polsce Netflix zamierza wprowadzić możliwość dodania (za dodatkową opłatą) dodatkowych kont dla osób, które nie mieszkają razem z głównym właścicielem konta. Rozwiązanie to jest już dostępne na kilku rynkach i ma być skuteczniejszą zachętą niż widmo regularnej weryfikacji. Czy jednak użytkownicy w kraju nad Wisłą będą z tego korzystać – czas pokaże. Na tę chwilę można powiedzieć, że wróciły stare zasady.