Genialna funkcja będzie dostępna na Twoim smartfonie z Androidem i iPhonie

Smartfony, zarówno z Androidem, jak i iOS, mają ogromny potencjał, który ogranicza zarówno hardware, jak i software. O ile to pierwsze trudno zmienić (na przykład Motorola i Lenovo próbowały, ale zrezygnowały, podczas gdy Fairphone jeszcze się trzyma), o tyle drugie zdecydowanie łatwiej. Wystarczy bowiem prosta aktualizacja, aby Wasz smartfon zyskał nowe funkcje, które z pewnością pokochacie.

Wreszcie pozbędziesz się tych wszystkich „bohaterów drugiego planu” na zdjęciach ze smartfona

Google poinformowało dziś, że aplikacja Zdjęcia wzbogaci się o kilka nowych funkcji. Najważniejszym elementem ogłoszenia giganta z Mountain View jest jednak zapowiedź udostępnienia Magic Eraser szerokiemu gronu użytkowników, podczas gdy do tej pory była ona dostępna wyłącznie dla posiadaczy smartfonów z serii Pixel 6 i Pixel 7.

źródło: Google

Magic Eraser to „magiczna gumka”, która potrafi wymazać „bohatera drugiego planu” lub przedmiot, który nie powinien znaleźć się w kadrze. Aplikacja Zdjęcia inteligentnie rozpoznaje takie obiekty i sama proponuje ich usunięcie. Można też ręcznie je wskazać. Oczywiście nie pozostaje po nich biała, nieestetyczna plama – inteligentne algorytmy odtwarzają fragment fotografii, zajmowanej przez niechciany obiekt.

Mimo że nie zawsze Magic Eraser działa idealnie, to mimo wszystko efekty pracy tej „magicznej gumki” często są zgodne z oczekiwaniami lub nawet je przewyższają. Ponadto zapewnia ona funkcję, umożliwiającą zmianę koloru dowolnego obiektu na zdjęciu. Zdarza się bowiem na przykład, że coś może pozostać w kadrze, ale lepiej by było, aby tak się nie wyróżniało – w takiej sytuacji wystarczy „pokolorować” to na mniej rzucający się w oczy kolor.

źródło: Google

Google odda użytkownikom aplikacji Zdjęcia też kilka innych funkcji

Zdjęcia Google umożliwiają już dodawanie efektów HDR na zdjęciach, aby zrównoważyć jasność poszczególnych planów. Od teraz użytkownicy aplikacji będą mieli możliwość korzystania z podobnej funkcji również w przypadku filmów. Na podanym przez giganta z Mountain View przykładzie wygląda to naprawdę zjawiskowo.

źródło: Google

Równocześnie Google zaktualizowało edytor kolaży, dzięki czemu użytkownicy będą mogli dodać styl do tylko jednego zdjęcia. Ponadto pojawi się w nim szereg nowych stylów dla subskrybentów Google One i użytkowników smartfonów z serii Pixel, w tym autorstwa Yao Cheng Design i DABSMYLA, których dostępność jest ograniczona czasowo.

źródło: Google

Do tego subskrybenci pakietu Google One będą mogli otrzymać darmową wysyłkę swoich zamówień – dotyczy użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Kiedy nowe funkcje będą dostępne na smartfonach z Androidem i iOS?

Udostępnianie wszystkich opisanych powyżej funkcji w aplikacji Zdjęcia Google już się rozpoczęło – dostęp do nich otrzymają bez dodatkowych opłat posiadacze urządzeń z serii Pixel oraz subskrybenci pakietu Google One. Osoby, które jeszcze z niego nie korzystają, będą mogły skorzystać od marca z bezpłatnego okresu próbnego, ale jeszcze nie znamy dokładnych warunków tej oferty.

Aplikacja Zdjęcia Google jest fabrycznie zainstalowana na każdym smartfonie z Androidem. Na iPhone’a można ją pobrać z App Store. Poniżej załączamy cennik pakietów Google One, które możecie wykupić w aplikacji Google One (dostępna na Androida i iOS) lub na tej stronie. Pakiety Podstawowy, Standardowy, Premium 2 TB i Premium 5 TB można też opłacić na rok z góry za – odpowiednio – 89,99 złotych, 139,99 złotych, 469,99 złotych i 1179,99 złotych. W każdym przypadku wychodzi taniej niż opłacenie osobno 12 miesięcy.