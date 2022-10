Kolosalne podwyżki! Zapłacisz więcej za Apple Music i Apple One w Polsce

Apple podnosi ceny! Jeśli chcesz zostać subskrybentem Apple Music albo Apple One, musisz pożegnać się ze starymi cenami. Na stronie poszczególnych usług dostrzeżesz już podwyżki.

Apple Music drożej w Polsce

Pamiętacie czasy, w których za Apple Music płaciło się 19,99 złotych miesięcznie za subskrypcję planu indywidualnego? Ja też, bo tak było jeszcze kilka godzin temu. Apple zmieniło jednak cennik. Teraz taka sama subskrypcja będzie kosztować nas 21,99 złotych.

Apple Music – ceny

„Ale to tylko dwa złote więcej” – ktoś mógłby powiedzieć. Jasne, to prawda. Z tym że podrożał nie tylko plan indywidualny. Oferta dla rodzin także jest wyceniana wyżej – jej cena wzrosła z 29,99 złotych do 34,99 złotych. Najwyraźniej lipcowa podwyżka planu dla studentów była tylko zapowiedzią zmian czekających innych subskrybentów. Na szczęście studenci wciąż mogą płacić tyle, ile wcześniej.

Polska cena Apple One także w górę

Skoro zmianie uległy ceny Apple Music, to trzeba było od razu sprawdzić, czy podwyżkom uległy też plany Apple One, które zawierają w sobie subskrypcje usługi muzycznej. I jak można było się tego spodziewać, tutaj też nie mamy dobrych wiadomości.

Jak dotąd, za Apple One można było płacić 24,99 złotych miesięcznie w planie indywidualnym lub 39,99 złotych w planie rodzinnym. To już przeszłość. Teraz strona Apple prezentuje inne ceny:

34,99 złotych za plan Dla Ciebie,

za plan Dla Ciebie, 44,99 złotych za plan Dla rodziny.

Najbardziej dotkliwa podwyżka to ta 10-złotowa w subskrypcji dla pojedynczego użytkownika.

Apple One – ceny

Cóż, o podwyżkach cen usług słyszymy właściwie zewsząd – zmiany cen albo już dosięgły subskrybentów YouTube Premium, Netflixa czy innych platform streamingowych, albo to ich czeka. Ciężkie to czasy dla osób, które lubią mieć wykupione wszystkie możliwe pakiety filmowe i muzyczne.