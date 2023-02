Jak zarejestrować się w SkyShowtime? Jak wykupić subskrypcję?

SkyShowtime został oficjalnie uruchomiony w Polsce 14 lutego 2023 roku. W jego bibliotece znajdują się setki filmów i odcinków różnych seriali znanych na całym świecie wytwórni. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak się zarejestrować w tym serwisie i jak wykupić subskrypcję, dowiecie się tego z niniejszego artykułu.

Jak zarejestrować się do SkyShowtime i wykupić subskrypcję?

Przede wszystkim musicie wejść na stronę https://www.skyshowtime.com/pl. Następnie musicie przesunąć stronę w dół, żeby zobaczyć przycisk Dołącz już teraz. Musicie go kliknąć. Od dziś, tj. 14 lutego, do 28 marca 2023 roku trwa promocja, dzięki której dostaniecie dożywotni rabat w wysokości 50% na subskrypcję, pod warunkiem utrzymania jej ciągłości. Jeżeli zrezygnujecie z niej i po jakimś czasie postanowicie wrócić, będziecie musieli już płacić regularną cenę, która obecnie wynosi 24,99 złotych.

Po kliknięciu przycisku Dołącz już teraz musicie się zarejestrować – w tym celu wpisujecie swój adres e-mail, na który chcecie założyć swoje nowe konto w SkyShowtime i dwa razy wpisać hasło. To ostatnie musi mieć przynajmniej 10 znaków. W tym miejscu możecie też wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, ofert specjalnych i aktualnych informacji na temat SkyShowtime i podmiotów powiązanych, ale nie jest to wymagane – to zgoda opcjonalna, nie musicie się na to zgadzać. Jeśli zaś się zgodzicie, w każdej chwili możecie z tego zrezygnować.

Po kliknięciu Utwórz konto na podany przez Was adres e-mail przyjdzie wiadomość z tytułem Potwierdź adres e-mail powiązany z Twoim kontem SkyShowtime – musicie kliknąć przycisk Zweryfikuj adres e-mail. Jeśli go klikniecie, otrzymacie taki komunikat:

Wówczas możecie przejść do swojego konta i rozpocząć subskrypcję, ale wtedy nie dostaniecie dożywotniego rabatu w wysokości 50% na subskrypcję. Aby go otrzymać, należy po założeniu konta (tj. podaniu adresu e-mail i dwukrotnym wpisaniu hasła) kliknąć przycisk Utwórz konto i podać imię, nazwisko i adres oraz informacje rozliczeniowe, w tym numer karty, datę jej ważności i kod CVV (trzy cyfry na tyle). Weryfikację e-maila zostawcie na koniec, gdy już wykupicie abonament.

Gdy podacie wszystkie wymagane dane, kliknijcie przycisk Rozpocznij subskrypcję. To wszystko – możecie już oglądać filmy i seriale, dostępne na platformie SkyShowtime. Zanim to jednak zrobicie, serwis zachęca Was, żebyście pomogli mu chronić swoje konto – w tym celu musicie wcisnąć przycisk Włącz dodatkową ochronę.

Na koniec jeszcze dwie ważne informacje. Po podaniu danych Waszej karty płatniczej SkyShowtime zablokuje na niej maksymalnie 2 złote w celu weryfikacji wskazanej metody płatności – serwis zwróci Wam zablokowaną kwotę. Jeśli natomiast, jak w moim przypadku, wystąpi jakiś błąd i pobierze Wam pełną cenę subskrypcji, mimo że skorzystaliście z promocji, skontaktujcie się z zespołem obsługi klienta – możecie wysłać e-mail lub porozmawiać na czacie (konsultanci są dostępni codziennie od 11:00 do 23:00).

Na tę chwilę to jedyna promocja

Przed premierą SkyShowtime w Polsce mówiło się, że serwis przygotuje również promocję na roczną subskrypcję pod warunkiem płatności z góry – miała ona kosztować 199,90 złotych, co oznaczałoby, że dzięki temu będzie można zaoszczędzić blisko 100 złotych, patrząc przez pryzmat regularnej ceny subskrypcji, tj. 24,99 złotych.

Obecnie taka oferta nie jest jednak dostępna – można jedynie wykupić miesięczną subskrypcję z rabatem 50%. Jak jednak zostało wspomniane, trzeba to zrobić, przechodząc ze strony głównej – jeśli zrobicie to z poziomu swojego konta, promocja się nie aktywuje i od początku będziecie płacić pełną cenę, czyli obecnie 24,99 złotych miesięcznie.

Warunki oferty promocyjnej „Pół ceny na zawsze”

Cena subskrypcji nie jest stała

SkyShowtime informuje jednak, że koszt miesięcznej subskrypcji może się zmieniać i wymienia powody, dla których może podnieść ceny, w tym:

ulepszenie lub rozszerzenie usług,

wzrost kosztów świadczenia przez usług (np. gdy musi zapłacić podmiotom zewnętrznym więcej za ich treści lub ze względu na zmieniające się warunki gospodarcze, takie jak wahania walut, inflacja lub zmiany podatkowe,

wprowadzenie nowych programów, treści, usług,

zmiana sposobu strukturyzowania usług,

inwestowanie w poprawę obsługi klienta,

wzrost innych kosztów związanych ze świadczeniem usług.

W przypadku, gdy SkyShowtime zdecyduje się na podniesienie cen subskrypcji, poinformuje o tym swoich użytkowników z przynajmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem, aby mieli czas na ewentualną rezygnację. Jeśli ktoś skorzysta z promocji na start (tj. zakwalifikuje się do 50% na abonament), po podwyżce będzie płacił połowę nowej ceny.

Warunki użytkowania SkyShowtime