Oto najwydajniejszy smartfon na początku 2026 roku

Co miesiąc publikowany jest nowy ranking, w którym zestawione są najwydajniejsze smartfony świata, a konkretnie: modele, które w danym okresie zanotowały najwyższą średnią w testach wykonanych benchmarkiem AnTuTu. Najnowszy z nich opiera się na danych za cały grudzień 2025 roku i daje odpowiedź na pytanie o to…

Jaki jest najwydajniejszy smartfon świata na początku 2026 roku?

Tak jak w październiku i listopadzie, tak i w grudniu na pierwszym miejscu uplasował się gamingowy smartfon Redmagic 11 Pro+, wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Topowy chipset – oparty na litografii 3 nm i oferujący taktowanie z częstotliwością dochodzącą aż do 4,61 GHz – jest, zresztą, sercem kompletu urządzeń z pierwszej piątki. Na kolejnych pozycjach plasują się bowiem: Iqoo 15 i (niedawno testowany przez Kubę) OnePlus 15, a następnie (również sprawdzony przez Kubę) Realme GT 8 Pro oraz Honor Win, który zadebiutował na rynku pod koniec roku.

Ten sam procesor powraca jeszcze na miejscach od ósmego do dziesiątego, w modelach Honor Magic 8 Pro, Honor Magic 8 oraz Nubia Z80 Ultra. Z kolei szósta i siódma lokata należy, odpowiednio, do (testowanego przez Kasię) modelu Vivo X300 Pro oraz Oppo Find X9 Pro, wyposażonych w konkurencyjny chipset MediaTek Dimensity 9500. On również powstał w oparciu o litografię 3 nm, ale oferuje nieco niższe taktowanie: do 4,21 GHz. W tym przypadku jednak również udało się przekroczyć barierę 4 milionów punktów w AnTuTu.

Najwydajniejsze smartfony z Androidem w grudniu 2025 roku (źródło: AnTuTu)

Średnia półka zdominowana przez MediaTek

Co ciekawe, na średniej półce panuje niemal absolutna dominacja firmy MediaTek. W jej procesory wyposażono aż dziewięć spośród dziesięciu ujętych w zestawieniu modeli. Na dwóch pierwszych miejscach uplasowały się smartfony Oppo Reno 15 Pro oraz Oppo Reno 15 (ale w chińskich wersjach – globalnie będą to, odpowiednio, Oppo Reno 15 Pro Max i Oppo Reno 15 Pro) z chipsetem Dimensity 8450 na pokładach. Ten sam układ SoC napędza jeszcze modele Oppo K13 Turbo 5G i Oppo Reno 14 Pro zajmujące, odpowiednio, miejsca piąte i siódme.

Podium uzupełnia smartfon Realme Neo 7 SE, wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 8400, podobnie jak Iqoo Z10 Turbo z miejsca czwartego, Redmi Turbo 4 z szóstego i Vivo Y300 GT z ósmego. Całe zestawienie wieńczy Oppo Reno 14 z Dimensity 8350, a tuż nad nim znajduje się rodzynek Realme GT Neo 6 SE, którego sercem jest Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.

Najwydajniejsze smartfony ze średniej półki w grudniu 2025 roku (źródło: AnTuTu)

Najwydajniejsze tablety z Androidem według AnTuTu

Na koniec rzućmy jeszcze okiem na wydajnościowy ranking tabletów z Androidem. Na jego szczycie znajduje się Honor MagicPad 3 Pro 13.3 i – jako że jest to jedyny model z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – trudno się temu dziwić. Podium uzupełniają Oppo Pad 4 Pro oraz OnePlus Pad 2 Pro – oba wykorzystujące chipset Snapdragon 8 Elite (poprzedniej generacji). Przepaść między tą dwójką a liderem jest olbrzymia.

Kolejne miejsca należą do modeli: H3C Megabook (z procesorem Intel Core Ultra 5 228V), Lenovo Legion Y700 Gen 4, Redmagic Gaming Tablet 3 Pro i Xiaomi Pad 8 Pro (cała trójka ze Snapdragonem 8 Elite), Vivo Pad 5 Pro (z Dimensity 9400) oraz Iqoo Pad 5 Pro i Redmi K Pad (oba z Dimensity 9400+).

Najwydajniejsze tablety w grudniu 2025 roku (źródło: AnTuTu)

I to by było na tyle, jeśli chodzi o grudniowe rankingi AnTuTu. Ciekawe, czy rok 2026 przyniesie jakieś zmiany w kontekście dominacji firmy Qualcomm wśród flagowców i MediaTek na średniej półce.