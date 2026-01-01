Google Chrome po metamorfozie. Docenią ją fani czytania

Jedna z funkcji w Google Chrome doczekała się wizualnego odświeżenia. Teraz ma być ładniej i wygodniej.

Nowy tryb czytania w Google Chrome

Google Chrome na Androidzie, podobnie jak wiele innych przeglądarek internetowych, oferuje tryb czytania. W założeniach zadaniem funkcji jest oczyszczenie strony z elementów, które mogą przeszkadzać i rozpraszać użytkownika podczas czytania tekstu. Dotychczas jednak rozwiązanie działało w sposób niekoniecznie zadowalający.

Przede wszystkim wcześniejszy tryb czytania nie pojawiał się automatycznie w przypadku każdego artykułu, co zniechęcało do korzystania z funkcji. Gdy był już dostępny, to obok paska adresu dostawaliśmy przycisk pozwalający na jego aktywację.

Natomiast teraz opcja znalazła się w menu pod trzema kropkami. Wyświetlana jest zawsze tuż przy funkcji Odsłuchaj tę stronę. Dzięki temu możemy w szybki i wygodny sposób aktywować tryb czytania, niezależnie od odwiedzanej strony internetowej.

źródło: 9to5Google

Co więcej, tryb czytania doczekał się większego odświeżenia interfejsu, który został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi Material 3 Expressive. Ustawienia tekstu przypominają te wcześniejsze – użytkownik ma do wyboru:

font – bezszeryfowy, szeryfowy lub stała szerokość znaków,

rozmiar tekstu – maksymalnie do 250%,

kolor tła – jasny, ciemny lub sepia.

Warto jeszcze wspomnieć, że preferencje dotyczące trybu czytania są zachowywane na różnych stronach. Nie trzeba więc za każdym razem dostosowywać wyglądu tekstu czy koloru tła.

Zmiana powoli trafia do użytkowników Google Chrome

Znacząco przeprojektowany tryb czytania wdrażany jest w kanale stabilnym wraz z Google Chrome w wersji 143. Prawdopodobnie zmiana jest włączana po stronie serwera, bowiem na ten moment pojawiła się tylko u niektórych użytkowników.

Pozostaje wykazać się cierpliwością i czekać na nowy tryb czytania lub ewentualnie można spróbować samemu wymusić jego aktywację. Nowość jest ukryta pod flagą chrome://flags/#reader-mode-improvements, którą należy włączyć i ponownie uruchomić przeglądarkę internetową.

Wypada dodać, że niedawno Google opublikowało zestawienie dziesięciu najlepszych rozszerzeń do przeglądarki Chrome w 2025 roku. Ponadto poznaliśmy wizję pokazującą jak może wyglądać przyszłość internetu i przeglądarek według Google.