Polski wirtualny operator komórkowy zaktualizował swoją ofertę internetu mobilnego 5G. Teraz możesz taniej wykupić jedną z ofert lub skorzystać z nowej taryfy z paczką 500 GB, a wszystko to bez długiej umowy.

Nowa oferta na tani internet mobilny 5G

Do oferty jednego z polskich wirtualnych operatorów komórkowych dołącza nowy wariant umowy na internet mobilny 5G. Lajt Mobile w ramach umowy Na ile chcesz proponuje teraz pakiet 500 GB w cenie 75 złotych, w tym 26,40 GB w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Ponadto Lajt Mobile obniżyło cenę pakietu 100 GB. Wcześniej koszt tej paczki danych wynosił 40 złotych, a teraz jest to 35 złotych. W tym przypadku roaming UE obejmuje 12,32 GB. Do wyboru masz także pakiet 20 GB, w tym 7,04 GB roamingu w UE, za 20 złotych.

Wszystkie wyżej podane ceny pakietów uwzględniają rabaty, takie jak:

5 złotych za e-fakturę,

5 złotych za zgodę marketingową,

20 złotych z tytułu Bonusu krajowego.

Warto pokreślić, że podczas kupowania umowy można zrezygnować z pierwszych dwóch rabatów. Z kolei Bonus krajowy zostanie Ci przyznany, gdy w roamingu w UE:

wykorzystujesz do 50 minut na połączenia wychodzące (minuty są wymienne na 50 SMS-ów),

nie korzystasz z limitu GB w ramach transferu danych z pakietu krajowego,

nie wysyłasz MMS-ów,

korzystasz z pakietu internetowego roamingowego na terenie UE w jednej z 4 opcji (500 MB za 15 złotych, 1 GB za 25 złotych, 2 GB za 40 złotych i 5 GB za 100 złotych).

Z oferty Na ile chcesz możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Lajt Mobile działa na nadajnikach Orange i Plus, i to klient w momencie zawierania umowy wybiera, z których nadajników chce korzystać. Cały proces aktywacji realizowany jest online lub przez infolinię.

Zaktualizowana oferta na internet mobilny (źródło: Lajt Mobile)

Jak zamówić internet mobilny w Lajt Mobile?

Aby skorzystać z oferty Lajt Mobile, musisz wybrać wariant oferty (20 GB, 100 GB lub 500 GB), a później wypełnić właściwy formularz. Następnie konieczne jest potwierdzenie tożsamości przelewem w wysokości 1 złoty (kwota ta zostanie przekazana na akcję lajtowe pomaganie). Na podany adres mailowy otrzymasz umowę – wystarczy ją zaakceptować, a następnie odebrać kartę SIM.