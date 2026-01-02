Kompaktowy projektor Samsunga w nowej odsłonie – oto The Freestyle+

Samsung zaanonsował nową wersję przenośnego projektora. The Freestyle+ zaoferuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji, a przy tym zachowa swój kompaktowy design. Ulepszeń jest jeszcze więcej.

Nowy projektor Samsunga zyskał jeszcze więcej inteligencji

Do grona przenośnych projektorów dołącza Samsung The Freestyle+. Najnowsza odsłona urządzenia została wyposażona w technologię optymalizacji AI OptiScreen, opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki niej obraz ma automatycznie dostosowywać się do danej przestrzeni, a zadaniem użytkownika będzie wyłącznie uruchomienie i ustawienie urządzenia.

Rozwiązanie to obejmuje cztery funkcje, w tym:

3D Auto Keystone – korygująca zniekształcenia, gdy powierzchnia, na której wyświetlany jest obraz, jest nierówna,

Real-time Focus – regulująca ostrość w czasie ruchu lub obrotu projektora,

Screen Fit – odpowiedzialna za dopasowanie obrazu do powierzchni ekranu (jeśli jest używany),

Kalibracja ściany – system analizuje kolor i wzór powierzchni projekcyjnej, a następnie minimalizuje zakłócenia.

Południowokoreański producent wspomina również, że wszystkie te funkcje wspierane są platformą sztucznej inteligencji Vision AI Companion. Dzięki niej wszelkie urządzenia ekranowe mają być lepiej zintegrowane z asystentem Bixby oraz globalnymi usługami AI.

The Freestyle+ (źródło: Samsung)

Co jeszcze oferuje przenośny projektor The Freestyle+?

Samsung The Freestyle+ nadal zachował swoją cylindryczną i kompaktową formę. Konstrukcja obraca się w 180 stopniach, dzięki czemu użytkownik może ją ustawić pod niemalże dowolnym kątem i wyświetlać obraz na jakiejkolwiek powierzchni. Ponadto sprzęt ten nie wymaga dodatkowych akcesoriów czy uchwytów, aby bezpiecznie go ustawić.

Jasność projektora sięga 430 lumenów – jak podkreśla producent – jest to prawie dwukrotnie więcej w porównaniu do poprzedniej generacji. Przypomnę, że Samsung The Freestyle Gen. 2 zadebiutował w Polsce na początku września 2023 roku i oferuje jasność na poziomie 230 lumenów.

W modelu The Freestyle+ na uwagę zasługuje też system dźwiękowy. Południowokoreańska marka zdecydowała się na głośnik 360 stopni, zintegrowany z technologią Q-Symphony i kompatybilny z soundbarami Samsunga. Sprzęt otrzymał również wbudowany dostęp do Samsung TV Plus oraz Samsung Gaming Hub.

Nowy przenośny projektor The Freestyle+ ma być wdrażany na globalnym rynku w pierwszej połowie 2026 roku.