Ten smartfon to prawdziwa bestia. Nie kupisz go w Polsce (jeszcze)

Smartfony z roku na rok są coraz wydajniejsze. Na rynku pojawił się nowy król, którego aktualnie nie można kupić w Polsce, ale bardzo prawdopodobne, że niedługo się to zmieni. Już teraz da się natomiast kupić ex-lidera, który również nie zawodzi pod względem wydajności.

Oto najwydajniejsze na rynku smartfony z Androidem

Dla niektórych to tylko cyferki. Dla wielu klientów to jednak punkt wyjścia w poszukiwaniu urządzenia, które spełni ich wysokie wymagania. AnTuTu opublikowało najnowszy, comiesięczny raport najwydajniejszych smartfonów z Androidem. Kwietniowe zestawienie ma nowego lidera – jest nim Black Shark 5 Pro, który trafił do sprzedaży w Chinach na początku kwietnia 2022 roku.

Seria Black Shark 5, która składa się łącznie z trzech modeli (z czego jeden jest dostępny w dwóch wersjach z różnymi procesorami), aktualnie nie jest dostępna w Polsce, ale wkrótce może się to zmienić. Smartfony z linii Black Shark 4 mogą bowiem kupić m.in. klienci z Polski, zatem można się spodziewać, że Xiaomi wkrótce da im możliwość nabycia urządzeń z najnowszej generacji.

Tymczasem, jeśli ktoś nie chce czekać, już teraz może kupić ex-lidera rankingu AnTuTu – model Nubia REDMAGIC 7 Pro, którego cena zaczyna się od 799 euro (równowartość ~3740 złotych). Bardziej wymagający klienci mogą natomiast wybrać nieco droższą wersję za 899 euro (~4210 złotych) z 16 GB RAM, 512 GB pamięci wbudowanej i obudową, przez którą widać fizyczny wentylator z efektownym podświetleniem RGB.

Warto też zauważyć, że kwietniowy ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem według AnTuTu zdominowały modele z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – ma go na pokładzie aż dziewięć z dziesięciu modeli w najnowszym raporcie benchmarku. Rodzynkiem jest vivo X80 z układem MediaTek Dimensity 9000, który znalazł się na 4. miejscu. Nie sposób też nie zauważyć, że aż połowa smartfonów w rankingu pochodzi właśnie z oferty vivo (lub submarki iQOO).

AnTuTu po raz pierwszy opublikowało również ranking najwydajniejszych, sub-flagowych smartfonów z Androidem, czyli de facto high-endowych modeli, ale nie flagowych, jednak z bardzo wydajnymi procesorami na pokładzie. Pierwsze dwa miejsca przypadły urządzeniom z układem MediaTek Dimensity 8100 – Redmi K50 i realme GT Neo 3. Ten pierwszy nazwałem w momencie premiery „pogromcą smartfonów z Androidem” i okazuje się, że nie minąłem się z prawdą.

Kolejnych siedem modeli w tym zestawieniu ma natomiast procesor Qualcomm Snapdragon 870. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ na rynku zadebiutowało całe mnóstwo smartfonów z tym układem na pokładzie, a wiele z nich trafiło także do Polski. Ranking zamyka realme GT Neo 2T z MediaTekiem Dimensity 1200-AI.

Ponadto AnTuTu przygotowało też TOP 10 najwydajniejszych smartfonów ze średniej półki z Androidem, które zdominowały modele z procesorem Qualcomm Snapdragon 778G i Snapdragon 778G+. Tutaj rodzynkiem jest smartfon OPPO Reno 7 5G z układem MediaTek Dimensity 900.