Seria OPPO Reno 7 oficjalnie. Zaskoczeń nie stwierdzono

Koniec spekulacji, możemy przejść do konkretów. OPPO Reno 7 zadebiutowało w trzech wersjach: zwykłej, zwanej Reno 7 5G, Pro 5 5G, oraz SE 5G. Czy przecieki okazały się prawdziwe?

OPPO Reno 7 to rzecz dla amatorów mobilnej fotografii

Do informacji, które wyciekły w poniedziałek doszło kilka nowych, które dopełniają cały wizerunek foto-trojaczków z OPPO. Przejedźmy się zatem jeszcze raz, tym razem po kompletnej, oficjalnej specyfikacji każdego urządzenia.

Oppo Reno 7 (Źródło: Oppo)

Zaczynając od podstawowego wariantu, OPPO Reno 7 5G to urządzenie wyposażone w układ Snapdragon 778G. Do wyboru mamy wersję z 8 lub 12 GB RAM-u oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Z przodu, zgodnie z oczekiwaniami, znajduje się 6,43-calowy wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania 90 Hz, próbkowaniem dotyku na poziomie 180 Hz oraz rozdzielczością Full HD.

Z tyłu smartfona bez zmian w stosunku do przecieków. Obiektyw główny wspiera matryca Sony IMX766 o rozdzielczości 50 megapikseli. Ultraszerokokątne zdjęcia to zasługa odpowiedniego obiektywu i matrycy IMX 481. Całości dopełnia oczko do makro z matrycą 2 megapikseli.

Pojemność akumulatora – standardowa jak na tę klasę urządzenia, czyli 4500 mAh. Telefon obsługuje szybkie ładowanie o mocy 60 W. Smartfon korzysta z najnowszego Androida 12 i nakładki systemowej OPPO – ColorOS 12. Cena za OPPO Reno 7 to 2700 juanów (ok. 1750 złotych) za wersję 8 GB/128 GB. Za dodatkowe 4 GB pamięci i więcej przestrzeni dyskowej zapłacimy dodatkowo 600 juanów, co daje kwotę 3300 juanów (ok. 2150 złotych)

Oppo Reno 7 Pro (Źródło: Oppo)

Czym różni się OPPO Reno 7 Pro od podstawowego wariantu? Większym ekranem (6,55 cala), innym procesorem (MediaTek Dimensity 1200-Max) oraz wyższą mocą ładowania (65 W). Nie ma on również wersji z 128 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon odróżniają jeszcze dwa elementy z tyłu. Oprócz dodatkowej, monochromatycznej matrycy o rozdzielczości 2 megapikseli, do urządzenia trafił pierścień wokół wyspy aparatów, który zyskał wbudowane diody LED, informujące o powiadomieniach.

Oprócz ekranu i mocy ładowania urosła też cena – ta zaczyna się od 3700 juanów (ok. 2400 zł) za opcję 8 GB + 256 GB pamięci wewnętrznej. 12 GB z tą samą ilością wbudowanej pamięci to wydatek rzędu 4000 juanów (ok. 2600 zł)

Oppo Reno 7 SE (Źródło: Oppo)

OPPO Reno 7 SE 5G to najtańszy z trojaczków. Trafił do niego ten sam ekran co wersja podstawowa (6,43 cala); odróżnia go procesor Dimensity 900 i tylko 8 GB RAM. Bateria ładuje się z połową mocy wersji Pro, czyli 33 watów. W tym przypadku zmianie uległy również aparaty. Główna jednostka to 48-megapikselowa matryca Sony IMX581, z dodatkowym obiektywem do makro i czujnikiem głębi. Za OPPO Reno 7 SE Chińczycy zapłacą 2199 juanów za wersję z 128 GB pamięci wewnętrznej i 2400 juanów za 256 GB pamięci wbudowanej.

Telefony trafią do pierwszych właścicieli 3 grudnia (wariant podstawowy oraz Pro) i 17 grudnia (wersja SE). Na premierę poza Chinami poczekamy prawdopodobnie kilka miesięcy.