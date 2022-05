Nowy tablet Huawei ma tak nudną specyfikację, że Huawei się nią nie chwali

Najczęściej producenci szczegółowo omawiają każde urządzenie, poświęcając każdemu elementowi specyfikacji dużo miejsca w materiałach promocyjnych. Tymczasem w przypadku tego tabletu Huawei specjalnie nie rozwodzi się nad jego parametrami, a raczej skupia się na jego możliwościach i przeznaczeniu.

Nowy tablet Huawei MatePad SE to narzędzie do nauki i rozrywki

Według producenta, nowy MatePad SE ma stanowić „centrum edukacji”, a ponadto zapewniać „wciągające audio i wideo”. Urządzenie wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości „do 1920×1080 pikseli”, który otaczają symetryczne ramki. Ponadto ekran zapewnia szereg technologii, chroniących wzrok, m.in. redukcję emisji niebieskiego światła, tryb e-booka i tryb ciemny.

„Wciągające wideo” dostarcza natomiast system dwóch głośników o wysokiej amplitudzie wraz ze wsparciem ze strony technologii Huawei Histen 7.0. Ponadto w dostrojeniu głośników pomagała renomowana marka Harman Kardon, należąca do Samsunga.

MatePad SE 2022 (źródło: Huawei)

„Centrum edukacji” to natomiast „wciągający raj do nauki”, dostosowany do etapu, na którym znajduje się dziecko. Producent daje bowiem dostęp do „wysokiej jakości kursów edukacyjnych” i „różnorodnych materiałów edukacyjnych”, m.in. słowników angielskiego i chińskiego. Dla najmłodszych przygotowano „dziecięcy raj”, który w kreskówkowej formie uczy i bawi.

MatePad SE 2022 (źródło: Huawei)

MatePad SE 2022 pracuje na systemie HarmonyOS 2 z interfejsem, który częściowo przypomina ten z komputerów. Na ekranie głównym można dodawać skróty do aplikacji i tworzyć foldery z wieloma programami. Z kolei na dole znajduje się podzielony na dwie części dock – w jednej części można przypiąć aplikacje, do których chce się mieć szybki dostęp. W drugiej zaś znajdują się najczęściej używane programy, aby użytkownik miał dostęp do tego, z czego akurat najintensywniej korzysta.

MatePad SE 2022 (źródło: Huawei)

Tablet umożliwia pracę w kilku aplikacjach w tym samym czasie – można jedną mieć w trybie pełnoekranowym, a kolejne dwie w pływających oknach. Ponadto producent zapewnił funkcję udostępniania ekranu innego urządzenia – dzięki temu można na przykład pokazać dziecku krok po kroku, co powinno zrobić, aby skorzystać z danej funkcji sprzętu. MatePad SE potrafi też szybko i w prosty sposób połączyć się z innymi produktami marki, na przykład inteligentnymi ekranami i słuchawkami.

W materiałach promocyjnych producent skupia się przede wszystkim na tym, o czym mowa powyżej. Ze specyfikacji urządzenia wymienia jedynie parametry ekranu i głośniki stereo. Pozostałe podzespoły poznajemy dopiero po przejściu na dedykowaną kartę produktu. Dowiadujemy się z niej, że MatePad SE ma wymiary 240,2x159x7,85 mm i waży ~450 gramów, a w jego wnętrzu znajdują się m.in. procesor Kirin 710A (4x Cortex-A73 2,0 GHz + 4x Cortex-A53 1,7 GHz + Mali-G51), 4 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 512 GB), aparaty 5 Mpix (f/2.2) na tyle i 2 Mpix (f/2.4) na przodzie oraz akumulator o pojemności 5100 mAh (ładowanie 10 W przez USB-C; obsługa ładowania zwrotnego 5 W).

Cena Huawei MatePad SE w Chinach zaczyna się od 1299 juanów (równowartość ~870 złotych) za wersję WiFi. Model z modemem LTE kosztuje od 1499 juanów (~1000 złotych). W obu przypadkach to ceny promocyjne – regularne są o 200 juanów (~135 złotych) wyższe.